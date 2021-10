Meine sechs Manager bei Watford und was wirklich passiert, wenn sie gefeuert werden

„Als der Manager neulich entlassen wurde, war ich zu Hause und wir wissen es nicht vor allen anderen. Wir erhalten keine SMS vom Club. Wir finden es auf die gleiche Weise heraus wie der Rest der Welt. Möglicherweise erhalten Sie eine SMS vom Verbindungsbeamten mit der Aufschrift „Leute, morgen ist das Training um 10 Uhr, aber der neue Manager möchte ein Treffen um 9.30 Uhr“, aber Sie erhalten keine Nachricht mit der Aufschrift „Les Jungs, wir haben uns genannt Claudio Ranieri“. Ich habe ihn tatsächlich etwas früh entdeckt, als wir neulich auf dem Trainingsgelände ankamen und er spazieren ging. Ich hätte meine GoPro herausnehmen sollen, um sie zu zeigen!

Ach, die GoPro. Foster ist nicht nur Watfords Torwart, sondern auch „Cycling GK“. Als Radsportbesessener (er erscheint zu diesem Interview in Lycra-Shorts) ist Foster mit seinen Videos, die zeigen, wie es ist, ein Fußballer auf seiner Pocket-Cam zu sein, zu einem YouTube-Phänomen geworden.

„Es ist, als wäre man berühmt! Sagte Foster. „Die Leute nennen mich nicht Ben Foster, sie nennen mich ‚Cycling GK‘. Die Leute wissen nicht genau, wie es ist, Fußballer zu sein. Die Leute sehen Instagram und denken, es sei das wahre Leben. Aber das sind nur die Highlights. Ich bin ein Teil davon und jemanden zu haben, der im Inneren ist, war das fehlende Glied. Der Empfang, den er erhielt, war skandalös. Ich kann ein Video veröffentlichen und in einer Woche wird es eine Million Aufrufe haben.

„Ich habe an einem Spieltag damit angefangen und dachte mir: ‚Ich werde meine GoPro ins Tor stecken.’ Meine Frau und mein bester Freund, der mir beim Kanal hilft, sagten: “Du kannst das nicht machen, du wirst verklagt.” Und ich dachte: ‚Verdammt, ich werde es tun. Es ist am besten, etwas zu tun, die Reaktion zu sehen und um Vergebung zu bitten. So tat ich.

Obwohl die EFL und Sky Sports mitgemacht haben, war die Premier League widerstandsfähiger. „Es war wie ‚Pech, man kann keine GoPro ins Tor stecken. Sender zahlen zu viel Geld!’ Er sagte.

Die Idee zu den Videos kam Foster während des ersten Lockdowns und sie gingen schnell durch. “Wir haben letztes Jahr im Pokal gegen Man United gespielt und waren im Tunnel und Scott McTominay und Jesse Lingard sagen: ‘Wir lieben ihn, wir sehen ihn alle an, er ist Klasse.’ Es ist verrückt, oder? Ich möchte den Fußballern helfen .