Pokémon Legends: Arceus fügt neue Hisuian Voltorb-Form hinzu

Voltorb, das Elektro-Pokémon, das einem Pokéball sehr ähnlich sieht, bekommt eine Hisuan-Überholung für Pokémon Legends: Arceus, das nächsten Monat auf Nintendo Switch erscheint. Die hisuanische Form von Voltorb macht Sinn: Pokébälle aus der Vergangenheit, die Spieler in Legenden: Arceus sieht anders aus, ähnelt eher der Holzmaserung, also muss Voltorb auch.

The Pokémon Company enthüllte am Donnerstag Hisuian Voltorb und veröffentlichte die folgende zunehmend beunruhigende Beschreibung der neuen Pokémon-Form, bekannt als Sphären-Pokémon:

Dieses rätselhafte Pokémon hat einen glänzenden, kugelförmigen Körper. Mit der holzmaserungartigen Zusammensetzung seiner Körperoberfläche und dem Loch an der Oberseite seines Kopfes ähnelt er stark den Pokébällen der Hisui-Region. In Hisuian Voltorb scheinen unzählige Samen verpackt zu sein. Hin und wieder stößt er diese Samen aus dem Loch in seinem Kopf. Allerdings weiß niemand genau, wie das im Körper des Pokémon aussieht, denn im Inneren des Lochs ist es pechschwarz.

Trotz seiner dunklen inneren Leere ist Hisuian Voltorb „immer noch gut gelaunt und hat eine freundliche Persönlichkeit“, obwohl die Bewohner von Hisui die Pokémon, die bereit sind, zu entladen, als „nervig“ ansehen. Laut The Pokémon Company sind „Geschichten von Leuten, die das Loch in Hisuian Voltorbs Kopf vorübergehend verstopfen und ihn aus Siedlungen vertreiben, keine Seltenheit.“ Grob!

Sie können Hisuian Voltorb sehen – wer ist elektrisch / grasartig in Pokémon Legends: Arceus – Beteiligen Sie sich an beerensengenden Possen in einem neuen animierten Stop-Motion-Trailer, der am Freitag im obigen Video veröffentlicht wurde.

Hisuian Voltorb ist eines von vielen neuen Pokémon-Formen und -Entwicklungen, die kommen werden Pokémon Legends: Arceus, beitreten Hisuian Zorua, Hisuian Growlithe, Umschaltregion, und Kleavour. Pokémon Legends: Arceus wird am 28. Januar 2022 für Nintendo Switch veröffentlicht.