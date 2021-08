“Rudy” Sandro Platzgummer von Austrian Giants bekommt nach einem Jahr harter Arbeit endlich eine Chance zu spielen

Die meisten Spieler beim Auftakt der Vorsaison gegen die Jets am Samstagabend werden versuchen, ihre Argumente für die Aufnahme in den Giants-Kader zu argumentieren. Einer von ihnen hat diese Woche bereits einen großen Schritt auf dieser Reise gemacht.

Sandro Platzgummer hat auf diesem Kontinent noch nie ein kompetitives Footballspiel gespielt, aber sein Weg zu einem NFL-Feld war noch nie so direkt. Der österreichische Running Back, der die letzte Saison als 64. Mann des 63-Mann-Kaders und des Trainingsteams der Giants verbrachte – sie nutzten ein Freilos durch das International Players Pathway-Programm der Liga für die Festung – erfuhr am Donnerstag, dass die Regeln für seinen Status gelten geändert. Letztes Jahr waren Spieler, die diese Ausnahmeregelung erhielten, nicht berechtigt, in einen Trainingskader oder einen aktiven Kader befördert zu werden. Dieses Jahr werden sie es sein.

Das bedeutet nicht, dass Platzgummer im September, wenn die Spiele der regulären Saison beginnen, für die Giants oder ein anderes Team auf dem Feld stehen wird. Weit davon entfernt. Aber es ist ein Riss, eine kleine Naht, die sich ihm öffnete. Ist das nicht alles, was ein Running Back verlangen kann?

“‘Einen Traum leben’ reicht nicht einmal aus, um zu beschreiben, wie es wäre, wenn ich jemals einen Platz betreten und vor allem einen Touchdown erzielen könnte”, sagte Platzgummer gegenüber Newsday. “Es ist mehr als das. Es wäre riesig. Alle Jungs hier, sie können sich gar nicht vorstellen, wie groß es für all die Menschen in Europa und alle Menschen in Österreich wäre.”

Es gab viele Europäer in der NFL – der ehemalige Defensive Lineman der Giants, Markus Kuhn aus Deutschland, war der erste in Deutschland geborene Spieler, der 2014 einen Touchdown erzielte, als er einen Fumble erholte – aber Österreich hat nicht viel produziert. Der letzte Österreicher, der in einem regulären Saisonspiel der NFL spielte, war Kicker Ray Wersching im Jahr 1987. Der letzte in Österreich geborene Spieler, der Fußball als Runningback trug? Peter Rajkovich, der 1934 drei Spiele für die Pittsburgh Pirates bestritt.

Der nächste Schritt für Platzgummer, sich dieser Liste anzuschließen, wird am Samstag während des Vorbereitungsspiels sein. Dann bestreitet Platzgumer sein erstes Spiel in den USA. Die Giants haben gesagt, dass sie beabsichtigen, ihm Wiederholungen im Wettbewerb sowohl in der Offensive als auch in Spezialteams zu geben. Er spielte fünf Saisons für die österreichischen Swarco Raiders Tirol und gewann mit der österreichischen U19-Nationalmannschaft zwei Europameisterschaften. Es wird natürlich ganz anders sein.

„Ich bin jetzt seit einem Jahr hier und hatte nicht wirklich die Möglichkeit, das Spielfeld zu betreten“, sagte er. „Es wird sicher großartig… Es ist verrückt zu denken, dass die Entscheidung, die ich vor 18 Jahren getroffen habe, Fußball zu spielen, mich endlich so weit von zu Hause wegbringen würde. Es ist unglaublich. . Ich bin sehr glücklich, für eine Sekunde hier zu sein.“ Jahr jetzt, weil es ein neues Jahr und neue Chancen für mich ist. Neue Herausforderungen. Und ich bin bereit dafür. “

Mehr als letztes Jahr. Platzgummer hat seit seiner Ankunft im Jahr 2020, kurz vor der Pandemie, rund 12 Pfund an Kraft zugenommen (er ist bei 6-0 und 198 Pfund gelistet). Er sagte, er fühle sich mit der Geschwindigkeit des Spiels und dem Playbook wohler. Er verfeinerte auch seine Techniken, um den Ball hoch zu tragen und die Blöcke auf dem Spielfeld zu sehen.

“Letztes Jahr kein Vorsaisonspiel zu haben, war mental hart, aber im Grunde hatte ich ein ganzes Jahr Zeit, um die Offensive zu lernen”, sagte er. “Ich bin jetzt definitiv bereiter für ein Saisonvorbereitungsspiel als letztes Jahr um diese Zeit.”

Das denken auch die Riesen. Deshalb ist er immer noch hier. Letztes Jahr wählten sie ihn aus einer Liste aus, die ihm präsentiert wurde, als die gesamte Division am International Pathway-Programm teilnahm. Sie hätten dieses Jahr leicht weiterziehen können, aber stattdessen haben sie ihn neu unter Vertrag genommen. Sie profitieren weiterhin von der Ausnahme von der Liste, wenn sie diese in Anspruch nehmen möchten. Platzgummers Ziel ist, dass sie es nicht tun.

Es ist, als hätte er das Immunitäts-Idol bei „Survivor“, dem einzigen Spieler in der 90-köpfigen Vorsaison, der weiß, dass er diese Saison irgendwie durchhalten wird. . Es kostet die Giants sehr wenig Geld und keinen wertvollen Platz auf dem Kader, um es zu behalten. Aber er könnte dieses Sicherheitsnetz genauso gut aufgeben, um sein größtes Ziel zu erreichen, besonders jetzt, da sich die Regeln für seinen Status geändert haben.

„Bei allem, was wir tun, gebe ich mein Bestes, um Teil des Teams zu sein“, sagte Platzgummer. “Ich möchte, dass sie wissen, dass Sandro einen so guten Job macht, dass sie diese Ausnahmeregelung vielleicht nicht für mich in Anspruch nehmen wollen.”

Bis zu dieser Woche war kein Spieler, der durch das International Pathway-Programm eine Kaderbefreiung erhalten hatte, berechtigt, in den Trainingskader oder den aktiven Kader befördert zu werden. Sie waren während der Woche nur Körper für das Team ohne Hoffnung auf Fortschritte. Letztes Jahr war es Platzgummer, der hart durch jede Trainingseinheit und jedes Meeting arbeitete und wusste, dass es nie zu einer Beförderung führen würde.

“Es hat es für mich schwieriger gemacht, Vertreter zu haben, weil sie meinen Status kannten”, sagte er. “Sie wollen mehr über die anderen Jungs wissen.”

Es war der österreichische „Rudy“.

Die Anpassung dieser Woche ermöglicht es den Teams, einen Spieler aus der Ausnahme in das Übungsteam zu befördern. Sie müssen dort drei Wochen bleiben, danach sind sie berechtigt, in die aktive Liste einer beliebigen Mannschaft der Liga aufgenommen zu werden.

Platzgummer hat zwar nicht viel gespielt oder gar viel geübt, aber er hat letztes Jahr noch etwas anderes in die Running Backs gebracht: Perspektive.

“Er sieht das Spiel anders”, sagte der Neun-Saison-Veteran Runningback Alfred Morris. “Es hat mir Spaß gemacht. Ich mache das, seit ich zwei oder drei Jahre alt bin, ich spiele seit meinem fünften Lebensjahr im organisierten Fußball, aber es ist wirklich cool, von ihm zu lernen.”

Platzgummer sagte, dass viele Freunde und Familie in Österreich die letzten Tage damit verbracht haben, Quellen zu finden, um das Vorsaisonspiel am Samstag zu sehen.

“Es könnte mitten in der Nacht sein, aber ich bin sicher, dass niemand dieses Spiel verpassen wird und ich bin sehr aufgeregt”, sagte er.

Platzgummer, 24, sagte, er wünschte, er hätte früher den Sprung in die USA geschafft und hier auf College-Niveau gespielt. Stattdessen spielte er in Österreich, bis ihn die NFL zu einer ihrer internationalen Kombinationen einlud. Von dort arbeitete er vor Pfadfindern, kam dann nach Florida, um zu trainieren, und wurde letztes Jahr zu den Giants entsandt.

Jetzt hat er die Möglichkeit, die er sich immer gewünscht hat: nicht nur in einem Preseason-Spiel auf einem NFL-Feld gegen NFL-Spieler zu spielen, sondern sich dank der Anpassung der Regeln irgendwann zu einem regulären Saisonauftritt vorzuarbeiten.

“Als ich wusste, dass das Glück da war”, sagte er, “will ich es wirklich, wirklich.”

Auch seine Mitspieler.

„Ich glaube, wir freuen uns mehr auf ihn als auf ihn selbst“, sagte Morris. “Wir machen Witze, aber wir meinen es ernst: Wenn er in die Endzone kommt, werden wir verrückt.”