Rtl heute – Wintersport: Italiener aus Paris holt Bormio sechsten Sieg in der Abfahrt

Der Italiener Dominik Paris gewann am Dienstag zum sechsten Mal die Abfahrt der Herren in Bormio vor dem Schweizer Marco Odermatt, der die Führung in der Weltcup-Gesamtwertung übernimmt.

Der 32-jährige Pariser dominierte das Rennen auf dem eisigen Stilfser Joch in Norditalien und beendete das Rennen um 0,24 Sekunden vor Odermatt, Dritter wurde der Schweizer Niels Hintermann mit 0,80.

Odermatts erstes Abfahrts-Podest bringt seine Führung im Gesamtweltcup auf 286 Punkte vor dem Österreicher Matthias Mayer, der an diesem Tag mit zwei Super-G-Rennen am Mittwoch und Donnerstag den 12. Platz belegte.

Inzwischen hat Paris seine beeindruckende Siegesserie im Skigebiet Lombardei nach Siegen in den Jahren 2012, 2017, 2018 und zweimal 2019 weiter ausgebaut. So oft hat kein Skifahrer eine Abfahrt auf derselben Strecke gewonnen.

„Ich habe wie immer versucht, alles zu geben. Und das Stilfserjoch ist die Strecke, auf der ich jedes Mal alles richtig mache“, sagte Paris nach einem Sieg, der sie bergab an die Spitze der Weltcup-Wertung katapultierte, sein großes Ziel dies Jahreszeit. mit einer ersten olympischen Medaille.

Paris hat das Stilfser Joch nur einmal verpasst und wurde letztes Jahr Vierter, als sie nach einem Bänderriss im rechten Knie ihr Comeback feierten.

Der Südtiroler Italiener gewann den 16. Abfahrtsweltcupsieg seiner Karriere und den 20. Gesamtsieg.

„Ich weiß nicht, warum es dieses besondere Gefühl zwischen uns gibt“, sagte er über das Stilfser Joch.

„Jedes Mal, wenn es ein Krieg ist, von Anfang bis Ende, braucht man eine besondere Energie. Es ist ein Gefühl, das ich sehr mag. Dann muss man in wichtigen Punkten auch Risiken eingehen.

„Ich weiß nicht, wo ich heute den Unterschied gemacht habe, ich hatte auf der Carnecina auf jeden Fall gute Linien und war auf der Zielgeraden effizient. Aber ich denke, ich habe es überall gut gemacht.“

Odermatt setzte seine kometenhafte Form vor den Olympischen Winterspielen in Peking fort und sicherte sich in dieser Saison in bisher zehn Rennen einen siebten Podestplatz.