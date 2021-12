Könnte der Rückzug der neuseeländischen Gletscher die versteckten Taonga verlassen?

Der Klimawandel lässt Schätze in den Gletschern der nördlichen Hemisphäre schmelzen. Welcher Taonga könnte aus neuseeländischen Gletschern hervorgehen? WILL HARVIE berichtet.

Der erste Ski wurde 2014 entdeckt. Er wurde in der Nähe des Digervarden-Eisflecks in Norwegen gefunden, war 1300 Jahre alt und datiert auf den Aufstieg der Wikingerkultur. Die Forscher behielten die Stelle im Auge und hofften, dass eine andere auftauchen würde.

Letzten Sommer auf der Nordhalbkugel, als Satellitenbilder zeigten, dass das Eis noch weiter zurückgegangen war, schickte das Forschungsteam einen Archäologen, um noch einmal nachzusehen.

Tatsächlich wurde im September ein zweiter Ski etwa 5 Meter vom ersten entfernt und tiefer im Eis gefunden. Beide waren aus Holz geschnitzt und nicht identisch mit modernen Skiern. Aber ihre Bindungen waren die gleichen und sie wurden als Paare deklariert – „das am besten erhaltene Paar prähistorischer Ski der Welt“.

Willkommen in der Welt der Gletscherarchäologie, einem neuen Gebiet, das durch den Klimawandel ermöglicht wurde.

Eis ist ein ausgezeichnetes Konservierungsmittel, und in den letzten Jahren wurden mehr als 3.500 Artefakte – darunter Pfeile, Pfeile, Umhänge, Schuhe, Fallen, Schlingen, Stöcke und uralte menschliche Überreste – gefunden, wie auf der Ice Secrets-Site geleitet von Wissenschaftlern mit Sitz in Norwegen.

Wenn man diese erstaunlichen Funde aus der Ferne sieht, stellt sich die Frage, was die Gletscher und Eisschilde Neuseelands aufgrund des Klimawandels schmelzen könnten.

Da Neuseeland keinen nennenswerten Permafrost hat, werden wir keine Leute wie . sehen wollige Mammuts und Höhlenlöwendie in Sibirien entdeckt wurden. Aber wir haben Gletscher.

Um zu spekulieren, was am wahrscheinlichsten auftauchen wird, hilft es, in die Geschichte von Aotearoa einzutauchen.

Aud Hole / secretsoftheice.com Runar Hole hält einen 1300 Jahre alten Ski, der in Digervardenthe, Norwegen, gefunden wurde. Sein Paar wurde in der Nähe gefunden.

Archäologische und genetische Aufzeichnungen zeigen Polynesische Seeleute kamen um 1280 auf diesem Archipel an.

Der Archäologe Ngāi Tahu Atholl Anderson und andere haben gesagt, dass dies weitgehend von den mündlichen Überlieferungen der Maori unterstützt wurde.

Der britische Kapitän James Cook erreichte diese Inseln erstmals 1769. Es gibt also etwa 500 Jahre voreuropäischer Besatzung. Nach archäologischen Maßstäben für Gletscher der nördlichen Hemisphäre dauert das nicht lange.

Vögel hingegen leben seit Millionen von Jahren auf Zealandia – dem Kontinent, der heute unter Neuseeland und dem umliegenden Pazifik verborgen ist. Das heutige Eis ist noch lange nicht so alt.

Ein sinnvoller Ausgangspunkt ist wohl die letzte Eiszeit, die vor 2,6 Millionen Jahren begann und bis vor etwa 11.000 bis 15.000 Jahren andauerte. Es war wahrscheinlich kein stetiger Rückzug, und Gletscher und Eisflächen wuchsen und gingen mit den Jahreszeiten und anderen Schwankungen zurück.

Im Gletschereis wurden Vögel gefunden. Eine 4.200 Jahre alte Rotflügeldrossel wurde 2017 aus einem Eisfleck im Oppdal-Gebirge in Mittelnorwegen geborgen.

Es ist „sehr gut erhalten … [and] Es sah aus, als wäre er gestern gestorben“, schrieb Dr. Jørgen Rosvold, stellvertretender Forschungsdirektor für terrestrische Biodiversität am Norwegischen Institut für Naturforschung, in einer E-Mail.

„Wir haben ihn geöffnet und er hatte sogar alle seine inneren Organe noch relativ intakt.“

Programm für Gletscherarchäologie / Bezirksrat für Inneres Julian Post-Melbye untersucht einen Pfeil, der von einer Eisfläche geschmolzen ist. Norweger jagen seit Jahrtausenden Rentiere im Hochgebirge.

Es kamen auch gefrorene Vögel heraus Bergeis im Yukon, Nordwestkanada.

In warmen Jahren sind die Eisschilde und Gletscher in Skandinavien und Nordamerika „übersät mit vielen Mumien von kleinen Vögeln und NagetierenSagt Geheimnisse des Eises.

Am Grasshopper Glacier im US-Bundesstaat Montana, Schwärme von Heuschreckenmumien wurden begraben gefunden.

Es ist daher möglich, dass Vögel aus den neuseeländischen Eisschilden auftauchen. Einige könnten sogar verschwinden.

Paul Martinson / Te Papa Ein Hochlandmoa über der Schneegrenze. Das Bild stammt aus der Serie Extinct Birds of New Zealand von Paul Martinson, Museum of New Zealand Te Papa Tongarewa.

Im Dezember 2021 des Department of Conservation sind 62 ausgestorbene Vögel aufgeführt Statusbericht zum Vogelschutz.

Hochlandmoa hatte lange, dünne Zehen, die „vielleicht für das Gehen im Schnee geeignet waren“, so die NZ Birds Online-Website. Könnten wir der Kälte erliegen, schnell frieren und uns dann im Eis einschließen?

Was ist mit Ausschalten Südinsel Piopio, die bis in die 1880er Jahre vom Meeresspiegel bis zur alpinen Zone der Westküste reichlich vorhanden war?

„Es gibt Potenzial“, sagt Nic Rawlence, Paläogenetiker von der University of Otago. „Nicht so groß wie auf der Nordhalbkugel, aber Potenzial.“

secretsoftheice.com/Supplied Ein Secrets of the Ice-Camp direkt unter einer Eisfläche. Im Gegensatz zu Gletschern bewegen sich diese permanenten Eiseigenschaften nicht viel.

Laut Secrets of the Ice finden Archäologen normalerweise keine Objekte in den Gletschern selbst. „Große rutschige Gletscher, die sich entlang felsiger Hänge schneiden [are] nicht gut für das Überleben fragiler Artefakte “ es sagt.

Die Gletscherspalten weichen manchmal den Überresten moderner Kletterer oder ihrer Ausrüstung, aber sie haben noch nicht von Artefakten befreit, die für Historiker von Interesse sind.

Im Gegenteil, die meisten Entdeckungen stammen von Eisflecken, die sich neben den Hauptgletschern befinden. Eisflecken bewegen sich nicht oder nur sehr langsam und bestehen über Tausende von Jahren.

In diesen Tagen schmelzen sie.

MORGENBERICHT / RNZ Neuseeland verliert seine Gletscher in Rekordgeschwindigkeit. Neue internationale Forschungen zeigen, dass Gletscher siebenmal schneller dünner werden als noch vor 20 Jahren.

Ötzi der Mann aus dem Eis wurde 1991 in einem Eisfleck nahe einem Gletscher an der italienisch-österreichischen Grenze gefunden.

Es ist über 5.000 Jahre alt und älter als die ägyptischen Pyramiden und Stonehenge. Ötzis Ausrüstung und Körper faszinieren weiterhin die Öffentlichkeit und die Wissenschaftler, auch weil eine Pfeilspitze in seiner Schulter gefunden wurde.

Italien machte Ötzi zu einer Touristenattraktion und baute darum ein Museum in Bozen, Südtirol. Es wird sogar in einem „speziell entwickelte Kühlzelle sichtbar durch ein kleines Fenster“.

In Kanada wurde Kwäday Dän Tsʼìnchi, was „vor langer Zeit gefundene Person“ bedeutet, von Jägern in einem Eisfleck entdeckt. Er wurde auf 18 oder 19 Jahre alt und lebte zwischen 1720 und 1853.

Kwäday Dän Tsʼìnchi war ein Küstenbewohner in der Nähe der Grenze zwischen BC und Yukon und war in den Tagen vor seinem Tod in großen Höhen gereist.

Gentests zeigten, dass er lebende Verwandte unter den First Nations der Champagne und der Aishihik hatte, die noch immer in der Gegend leben.

Mitglieder seines Stammes halfen dabei, Kwäday Dän Tsʼìnchi aus dem Eis zu entfernen, und waren an den Ermittlungen beteiligt. Er wurde nach lokalem Brauch eingeäschert und seine Asche in der Nähe seines Todesortes beigesetzt.

Bereitgestellt „Aufstand“ von Autor Ngāi Tahu Nic Low.

Ngāi Tahu in den Südalpen

In seinem Buch Aufstand, erzählt der Autor Ngāi Tahu Nic Low von seinen Wanderern und seinen Reisen durch Kā Tiritiri-o-te-moana, die Südalpen, auf den Routen seiner Vorfahren.

Es zeigt, dass die voreuropäischen Maori über die Ausrüstung, das Können und die Neugier verfügten, um in alpine Gebiete zu gelangen, in denen Eisflecken gefunden wurden.

Die Sprache der Maori hat Wörter für Schnee, Eis, dickes Eis, Schneefelder, Gletscher und Lawinen.

„Niemand, mit dem ich gelesen oder gesprochen habe, hat behauptet, dass Hochgebirgsreisen regelmäßig vorkommen“, schreibt Low. „Aber ich konnte glauben, dass in seltenen Fällen Gruppen diese Alpenpässe überquert haben.“

Bereitgestellt Bergsteiger Ngāi Tahu Nic Low.

Es erzählt auch mündliche Geschichten über alpine Katastrophen der frühen Maori. Krieger Takawa starb bei einer Schneesturmüberquerung Naut Raureka (Browning Pass), eine Pounamu-RouteEiner anderen Geschichte zufolge tötete eine Lawine 20 Männer.

Maori-Werkzeuge wurden in der Nähe von Godley Hut an der Straße zum Sealy Pass gefunden, etwa 25 Kilometer nordöstlich von Aoraki / Mt. Cook.

Die Vorfahren der Ngāi Tahu waren „bei ihrer Ankunft Matrosen aus Ostpolynesien, aber ihre neue Heimat in den Bergen machte sie zu Maori“, schreibt Low.

Es ist möglich, dass die Maori während dieser Eisbesuche Eigentum verloren haben, genau wie die alten Norweger ihre Ausrüstung verloren, und dass einige dieser Gegenstände im Eis von Aotearoa aufbewahrt wurden und in Zukunft gefunden werden könnten.

Ochsenreiter / Südtiroler Archäologisches Museum Ötzi der Mann aus dem Eis ist im Südtiroler Archäologischen Museum zu sehen.

Wird Taonga also die neuseeländischen Eisschilde schmelzen?

Ein anonymer Kurator in einem neuseeländischen Museum spottete über die Idee. Sie lehnten es ab, zitiert zu werden, sagten jedoch, dass die Chancen im Wesentlichen äußerst gering seien.

Das Secrets of the Ice-Team ist optimistischer. Auf einer wissenschaftlichen Konferenz haben sie vor einigen Jahren versucht, Interesse zu wecken, offenbar ohne Erfolg.

Nic Rawlence von der University of Otago spekulierte, dass das schmelzende Eis eine Höhle mit Vogelresten im Inneren offenbaren könnte. Neuseeländische Vögel wurden kürzlich in Höhlen in niedrigeren Lagen gefunden, und ein Felsunterstand hat kürzlich 6.800 Jahre alten Moa-Kot aufgegeben.

Träume ein wenig, Kiwis.

Secretsoftheice.com/ Bereitgestellt Ein Pferdeschläger wurde in einem Eisfleck in Norwegen gefunden.

Wenn du etwas findest…

Holen Sie sich Fotos und einen GPS-Standort, rät der Paläogenetiker Nic Rawlence.

Versuchen Sie, das Artefakt oder die Umgebung nicht zu stören.

Wenden Sie sich an das nächstgelegene Amt des Department of Conservation, an große Museen oder Universitäten wie Rawlence.

Werden menschliche Überreste gefunden, muss die Polizei eingreifen.

Wenn der Fund wahrscheinlich voreuropäisch ist, ist die Beteiligung von iwi angemessen.

Untersuchungen des Secrets of the Ice-Teams ergaben, dass gefrorene Artefakte schnell zerfallen, wenn sie Luft, Wind, Regen und Sonne ausgesetzt sind. Eine schnelle Kontaktaufnahme ist ratsam.