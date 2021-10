Roh Tae-woo, südkoreanischer Führer während des Demokratiemarsches, stirbt im Alter von 88

Roh Tae-woo wurde am 4. Dezember 1932 in Daegu im Südosten Koreas als Sohn eines ländlichen Regierungsbeamten geboren, der starb, als Herr Roh sieben Jahre alt war. An der koreanischen Militärakademie lernte er den Sohn einer anderen armen Familie, Chun Doo-hwan, kennen, und die beiden schlossen eine Freundschaft, die die Zukunft ihres Landes prägen sollte.

Den gleichen Dialekt sprechend und durch regionale Vorurteile verbunden, stiegen die beiden und ihre Verbündeten aus Gyeongsang, einer südöstlichen Provinz, in der Armeehierarchie auf, die vom damaligen Militärstarken Park Chunghee unterstützt wurde. Sie trainierten in einem von ihnen gegründeten geheimen Club namens Hanahoe, was in etwa “einer für alle, alle für einen Verein” bedeutete.

Als Herr Park 1979 von seinem Spionagechef ermordet wurde, lenkte Herr Roh, ein Divisionskommandeur, der für die Bewachung der Grenze zu Nordkorea verantwortlich war, seine Truppen ab, um Herrn Chun, damals Generalmajor und Geheimdienstchef der USA, zu unterstützen Heer. Command, als Herr Chun am 12. Dezember 1979 durch einen Putsch die Macht übernahm.

Sie setzten auch Panzer und Fallschirmjäger in die südwestliche Stadt Gwangju ein, wo sich im Mai 1980 während eines bewaffneten Aufstands Bürger erhoben. Das daraus resultierende Blutbad, das die Brutalität der damaligen Südarmee symbolisierte, forderte mindestens 191 Tote, darunter 26 Soldaten und Polizisten.