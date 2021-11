Rocket League Sideswipe weltweit auf Android und iOS gestartet

Epics lang erwartetes mobiles Spiel Rocket League Sideswipe ist jetzt für alle auf Android und iOS verfügbar. Psyonix, das Team hinter Rocket League, gab im März bekannt, dass sie planen, noch in diesem Jahr eine neue eigenständige Rocket League-Erfahrung zu entwickeln, die speziell für Mobilgeräte entwickelt wurde. Nach der Ankündigung eröffnete das Unternehmen in einigen Regionen Alpha- und Beta-Tests für das neue Spiel, sodass einige Benutzer den mobilen Titel vor der öffentlichen Veröffentlichung ausprobieren konnten. Und jetzt wurde das Spiel offiziell weltweit veröffentlicht.

In einem Tweet hat Psyonix heute die weltweite Einführung von Rocket League Sideswipe auf iOS und Android angekündigt. Die App ist kostenlos, mit In-App-Käufen werden Kosmetika und Rocket-Pässe freigeschaltet.

Rocket League Side-Sweep. Jetzt weltweit für iOS und Android verfügbar. pic.twitter.com/LL5qUjdoCl – Rocket League Sideswipe (@RLSideswipe) 29. November 2021

Rocket League Sideswipe folgt mit der üblichen Autofußball-Formel, die aus dem Rocket League-PC-Titel übernommen wurde. Die Spiele finden aus einer seitlichen Scroll-Ansicht statt, wobei die Spieler auf dem Spielfeld in 1v1- oder 2v2-Matches gegeneinander antreten. Das Spiel bietet 2 Minuten schnelle Matches. Sie können privat mit Ihren Freunden spielen oder sich mit Spielern aus der ganzen Welt im „Competitive Games“-Modus messen. Rocket League Sideswipe steht ab sofort im Google Play Store und im App Store für iOS zum Download bereit.

„Von den Machern der Rocket League wurde Motorfußball für mobile Geräte neu gestaltet! Betreten Sie das Spiel mit intuitiver Touch-Steuerung. Es ist so einfach, den Ball ins gegnerische Netz zu stecken, aber seien Sie vorsichtig! Ihr Gegner wird ebenfalls versuchen, ein Tor zu erzielen. Schlagen Sie Ihren Boost, um schneller zu werden, oder verwenden Sie ihn, um vom Boden abzuheben und in die Luft zu steigen, um in der Luft süffige Manöver auszuführen, die Ihren Gegner in Ehrfurcht versetzen. liest die Spielbeschreibung des Play Store.

Das Spiel befindet sich derzeit in einer Vorsaison, die es den Spielern ermöglicht, sich mit dem Spiel vertraut zu machen und einige Anpassungsgegenstände freizuschalten. Psynoix sagt, dass Details zu Staffel 1 in Kürze bekannt gegeben werden. Rocket League Sideswipe steht ab sofort im Google Play Store und im App Store für iOS zum Download bereit.