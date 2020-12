Robert Lewandowski nach dem Sieg gegen Wolfsburg bei der Wahl des Weltfußballfavoriten

Robert Lewandowski musste kurz lachen.

Auf die Frage nach dem Himmel-Reporter, Lothar Matthäus sagte “überhaupt nichts” in der FIFA, wenn der Bayern-Stürmer am Donnerstag nicht zum Weltfußballer gewählt wird “, antwortete” Lewy “:” Ich hoffe, er muss nicht. ” (Die Weltfußballerwahl ab 19 Uhr in LIVETICKER auf SPORT1)

Tatsächlich sprechen nur wenige Fakten gegen dieses Ergebnis. Lionel Messi und Cristiano Ronaldo, die – mit einer Ausnahme (Luka Modric 2018) – in den letzten zwölf Jahren den Titel gewonnen haben, stehen wieder auf der FIFA-Shortlist, die drei Namen enthält.

Aber diesmal deutet alles darauf hin, dass die Stars von Barca und Juve mit leeren Händen verschwinden werden – zumal der Bayern-Stürmer zusätzlich zu seinen persönlichen Statistiken mit dem Triple glänzen kann.

Als wollte er noch einmal beweisen, dass nur er den begehrten Titel verdient, zeigte Lewandowski am Mittwochabend gegen den VfL Wolfsburg noch einmal die ganze Bandbreite seiner Fähigkeiten.

Lewandowski knackt 250 Tore

Der polnische Angreifer erzielte sein 250. und 251. Tor im 251. Bundesligaspiel mit 2: 1. Nur Gerd Müller und Klaus Fischer hatten dieses magische Zeichen zuvor geknackt. In der laufenden Saison schoss “Lewy” 17 Mal in 18 Pflichtspielen.

Die Tatsache, dass Lewandowski sich weigerte, gegen die Wölfe gefragt zu werden, ist statistisch alles andere als überraschend. Er erzielte 23 Tore in 20 Spielen gegen den VfL – einschließlich des legendären Five-Packs im September 2015 innerhalb von 8 Minuten und 59 Sekunden.

Beim zitternden Sieg sorgte erneut Lewandowski dafür, dass das müde Münchner Team den Kopf aus der Schlinge zog und den nächsten Rückschlag im Titelkampf nicht erlitt.

Der 32-Jährige scheint neben dem ebenso herausragenden Manuel Neuer der einzige Spieler im Star-Ensemble zu sein, der den immensen Stress der letzten sieben Monate unbeschadet bewältigen kann. Oder wie Matthäus es ausdrückte: “Lewandowski ist der vollständigste Spieler, den wir auf dem Planeten haben”.

Lewandowski kann mit Belastungen umgehen

Während Joshua Kimmich oder Leon Goretzka verletzt sind, Serge Gnabry oder David Alaba aus dem letzten Loch pfeifen, ist Lewandowski Ende des Jahres immer noch in bemerkenswerter Form.

Als es gegen das starke Wolfsburg schwierig wurde, war der Stürmer zweimal dabei: Kurz vor der Pause nickte er Kingsley Coman mit einer breiten Flanke zu, bevor er fünf Minuten nach der Pause nach einem Gegenangriff das Siegtor erzielte.

Die Statistik macht deutlich, dass sich der Super-Knipser seit seinem Wechsel von Dortmund im Sommer 2014 stetig weiterentwickelt hat. In der vergangenen Saison erzielte er 34 Tore als persönliche Bestleistung, in dieser Saison ist Lewandowski noch extremer: Im Durchschnitt trifft er den Gegner Ziel alle 60 Minuten.

Lewandowski hatte lange Zeit den Ruf, seine freistehenden Teamkollegen zu ignorieren, aber jetzt spielt er für das Team viel hilfreicher – auch wenn er eine gewisse Selbstsucht bewahrt hat. “Ein Stürmer muss immer egoistisch sein, aber ich versuche immer, für die Mannschaft zu spielen”, sagte er nach dem Sieg gegen Wolfsburg.

“Ich habe nicht zu viel darüber nachgedacht”

All dies sollte bedeuten, dass Lewandowski am Donnerstagabend ab 19 Uhr beim virtuellen FIFA-Event zum verdienten Sieger gekrönt wird – auch wenn er sich nach eigenen Angaben noch nicht damit befasst hat.

“Ich habe nicht zu viel darüber nachgedacht, weil ich mich heute auf das Spiel konzentriert habe”, sagte Lewandowski, als er gefragt wurde, ob er auch damit rechne, Weltfußballer zu werden. “Wenn ich zu Hause bin, kann ich darüber nachdenken, aber es ist sehr einfach. Ich stehe nicht unter Druck und bin froh, dort zu sein.”

Viel wichtiger für ihn war der Gedanke an den kommenden Samstag, als seine Bayern zum Spitzenspiel nach Leverkusen fahren. “Wir müssen nur Gas geben, egal wie gut Leverkusen ist, und gewinnen.”

Es ist möglich, dass Robert Lewandowski dann in der BayArena beweisen möchte, dass der richtige Spieler als Weltfußballer ausgewählt wurde.