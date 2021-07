River Lions’ bester Rookie von 2018 kehrt zum Rückruf zurück – drei Jahre später

Jaylon Tate ist neu bei Canadian Elite Basketball (CEBL) und spielt im Sommer „kompetitiv“, aber nicht mit der Mannschaft, die im Meridian Center in St. Catharines spielt.

Vor vier Jahren erzielte der 6-Fuß-3-Wächter durchschnittlich 13 Punkte und 7,3 Assists in 39 Spielen für die Niagara River Lions in der letzten Saison des Profiteams und spielte im Herbst in der National Basketball League of Canada (NBLC).

Es war das Profidebüt des gebürtigen Chicagoers, nachdem er vier Jahre lang in der Division 1 an der University of Illinois gespielt hatte, und er hinterließ einen bleibenden ersten Eindruck.

Tate wurde als NBLC Rookie of the Year 2017-18 geehrt, der in einem Team antrat, zu dem Victor Raso als Assistent des Trainerstabs gehörte.

Die Erinnerungen an diese Saison begannen zu verblassen, als Raso – jetzt General Manager und Cheftrainer der River Lions, jetzt Teil von CEBL – sich an ihn wandte und ihn einlud, dem Team beizutreten.

„Ich war zu Hause, verbrachte Zeit mit Freunden und Familie, trainierte und blieb in Form, als ich den Anruf von Coach Vic erhielt“, sagte Tate. “Nachdem ich mit Vic gesprochen und gesehen habe, wie die River Lions es gemacht haben, einfach ein Teil davon gewesen und um eine Meisterschaft gekämpft habe, konnte ich nicht ablehnen.”

Für Tate machte die Möglichkeit, seine berufliche Karriere in Niagara zu verfolgen, das Angebot attraktiver.

“Ich war aufgeregt, weil es der erste Schritt in meiner Profikarriere war”, sagte Tate, die gerade eine Ligasaison mit Swans Gmunden in der österreichischen Basketball-Bundesliga absolviert hat.

Er erinnert sich gerne daran, in der Arena in der Innenstadt zu spielen, in der die River Lions seit ihrer Gründung im Jahr 2015 beheimatet sind.

“Es sind die Fans, die Atmosphäre, die Energie”, sagte der 26-Jährige. “Ich habe mich immer daran erinnert und wollte immer wieder ein Teil davon sein.”

Tate, der die Saison 2018/19 in Finnland und das darauffolgende NBLC-Spiel bei den London Lightning verbrachte, vermisste es, Fans auf den Tribünen zu haben, als Österreichs höchste Profiliga die reguläre Saison ohne Zuschauer eröffnete. Gegen Ende der Playoffs wurde eine begrenzte Anzahl von Fans zugelassen.

“Ich habe das Gefühl, dass er der sechste Spieler auf dem Platz ist”, sagte er. „Es gibt dem Team diese Energie, diesen zusätzlichen Schub, egal ob Sie unten oder oben sind.

“Allein sie dort zu haben, bringt eine bessere Atmosphäre und ein besseres Spiel rundum.”

Tate hat in den letzten Tagen mit den River Lions trainiert und wird voraussichtlich am Freitagabend im Kader sein, wenn sie die Guelph Nighthawks ausrichten.

„Es war eine großartige Woche für mich, nach einer zweiwöchigen Quarantäne einfach wieder auf dem Platz stehen zu können. “

Die Zeit, die er auf dem Trainingsgelände verbrachte, um sich mit den River Lions vertraut zu machen – und sich wieder zu verbinden – zerstreute Bedenken, dass er mit fünf verbleibenden Ligaspielen zu spät in einen Kader eintreten würde.

“Es geht nur darum, rauszugehen, Spaß zu haben und hart zu spielen.”

Raso ist nicht der einzige, den Tate im diesjährigen Kader kennt. Er traf in Finnland auf Daniel Waldin-Mullings und war während seines ersten Einsatzes bei den River Lions der Mitbewohner von Guillaume Boucard.

“Wir haben hier zusammen angefangen.”

Tate hat sich einige CEBL-Spiele online angesehen.

“Es ist wirklich aufregend zuzusehen.”

Zu dieser Spannung kommt das Elam Ending hinzu, bei dem die Teams nach einem Zielergebnis und nicht nach der Uhr spielen.

„Es klingt lustig, es sieht lustig aus. Ich kann sehen, dass die Fans es lieben.

Raso sagte, die River Lions seien „aufgeregt“, Tate in Niagara willkommen zu heißen.

„Jaylon ist der First Pass Pointer und wird nahtlos in diese Gruppe übergehen“, sagte Raso. „Ich habe ihn 2017-2018 trainiert und weiß, dass er die Art von Teamkollege ist, die von seinen Teamkollegen wegen seiner Überholmanöver und seiner Wettbewerbsfähigkeit geliebt wird.

„Wir freuen uns darauf, dass er unserem Team hilft, einen letzten Schub für die Playoffs zu machen. “

In den Jahren 2018-19 spielte Tate für Pyrinto Tampere in der höchsten Liga Finnlands, wo er durchschnittlich 14,3 Punkte und 4,7 Assists pro Spiel erzielte. Er teilte eine durch die Pandemie abgebrochene Saison 2019-2020 mit London Lightning und BK Ventspils der lettischen Basketballliga.

Er wird auch sein Debüt bei den River Lions am Freitagabend geben, wenn Niagara (6:3) und Guelph (2-8) Stürmer Tommy Scrubb, fünfmaliger kanadischer Meister der Männer mit den Carleton Ravens und älterer Bruder der River Guard, empfängt. Lions Phil Rub.

Der 6-Fuß-6-Bürger aus Richmond, BC, einem Vorort von Vancouver, hat gerade eine Herbst-Winter-Saison in der France-Jeep ELITE ProA League abgeschlossen, in der er durchschnittlich 8,2 Punkte, 4, 3 Rebounds und 24 Minuten für Bourg- de-Bresse.

Im vergangenen Sommer war der 29-jährige Tommy Scrubb, der auch in Finnland, Deutschland und Italien Profi-Hoops spielte, Finalist für den kanadischen Spieler des Jahres von CEBL, nachdem er durchschnittlich 15 Punkte, 6,9 Rebounds und 1,4 Assists in sechs Spielen für die Ottawa BlackJacks erzielt hatte beim Summer Series Championship Turnier in St. Catharines.

„Tommy ist ein erfahrener Tierarzt, der das Spiel richtig spielt“, sagte Raso bei der Ankündigung der Unterzeichnung. „Er verteidigt, prallt ab und kann offensiv spielen.

„Tommy ist unglaublich wettbewerbsfähig und kann viele verschiedene Rollen für uns übernehmen. “

Saubere Hinweise: Raso und die Scrubb-Brüder waren Teamkollegen bei Carletos on the Ravens, die 2013/14 nationale Titel gewannen. Boucard war auch ein Mitglied dieser Teams… Nighthawks Cheftrainer und General Manager Charles Kissi stellte in fünf Saisons als Cheftrainer der Herren-Basketballmannschaft einen Rekord von 1.107-72 auf Veranstaltungsorte im Rahmen der Stufe 3 der Wiedereröffnung der Provinz.