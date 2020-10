Riesige Explosion: Hat ein Asteroid die Erde um Haaresbreite zerkratzt?

Hat ein Asteroid am 30. Juni 1908 die Erde über Sibirien getroffen? Das ist die Theorie eines Forscherteams über das Tunguska-Ereignis. © Nasa / dpa

Eine massive Explosion hat 80 Millionen Bäume entwurzelt – und keine Spuren hinterlassen. Ein Forschungsteam hat jetzt eine Asteroidentheorie für das Tunguska-Ereignis.

Über einen riesige Explosion im Sibirien Selbst nach mehr als 100 Jahren sind die Forscher immer noch rätselhaft. Was hat 80 Millionen Bäume entwurzelt und keine weiteren Spuren hinterlassen?

im Selbst nach mehr als 100 Jahren sind die Forscher immer noch rätselhaft. Was hat 80 Millionen Bäume entwurzelt und keine weiteren Spuren hinterlassen? Ein Forschungsteam präsentiert eine neue Theorie über das sogenannte “Tunguska Event” : Ein eisenhaltiger Asteroid wäre in der Irdische Atmosphäre eingedrungen und dann wieder raus Raum verschwunden.

: Ein eisenhaltiger wäre in der eingedrungen und dann wieder raus verschwunden. Ist der Asteroiden– Die Theorie ist richtig, sie kann auch ein anderes rätselhaftes Ereignis erklären.

Sibirien – Es ist bis heute ein mysteriöses Ereignis: eines am 30. Juni 1908 riesige Explosion ganze Wälder in einem einsamen Gebiet in der Ostsibirien, in der Nähe des Flusses Tunguskaabgeflacht. Mehr als 80 Millionen Bäume im Umkreis von 30 Kilometern wurden durch die gewaltsame Explosion gerodet. Ein Einschlagkrater blieb nicht bestehen und ein Meteorit wurde nicht gefunden – was der sogenannte “Tunguska Event” macht es sehr mysteriös. Bis heute versuchen Forscher, die Frage zu beantworten, was 1908 in der abgelegenen Gegend hätte passieren können.

Da in der Region kaum jemand lebte, gibt es nur wenige Augenzeugenberichte. Im Laufe der Jahre entstanden jedoch mehrere Theorien – von Vulkanausbrüchen bis hin zu Einfluss eines Himmelskörpers. Die bisher verbreiteten Theorien beziehen sich auf Himmelskörper, die in die Erdatmosphäre gelangen:

Theorie 1: Ein Komet fiel auf die Erde und entwurzelte die Bäume. Da das Eis des Kometen schmilzt, wenn es in die Erdatmosphäre gelangt, bleibt kein Krater übrig. Wenn das Eis schmilzt, zerfällt der Komet zu Staub, sodass auf der Erde keine Überreste gefunden wurden.

Ein Komet fiel auf die Erde und entwurzelte die Bäume. Da das Eis des Kometen schmilzt, wenn es in die Erdatmosphäre gelangt, bleibt kein Krater übrig. Wenn das Eis schmilzt, zerfällt der Komet zu Staub, sodass auf der Erde keine Überreste gefunden wurden. Theorie 2: Ein Meteorit hätte in die Erdatmosphäre eindringen und explodieren können, bevor er auf die Erde traf. Das würde erklären, warum es keinen Krater gibt und warum keine Überreste gefunden wurden. READ Coronavirus: Experten warnen vor schwerwiegenden Spätfolgen - Hirnschäden sind auch bei leichten Symptomen möglich

Neue Theorie über das Tunguska-Ereignis: Hat ein Asteroid die Erde beweidet?

Jetzt haben Forscher um Daniil Khrennikov von der Sibirischen Bundesuniversität in Krasnojarsk eine neue Idee für das Tunguska-Ereignis veröffentlicht, die sie mit Berechnungen unterstützen. Khrennikovs Team geht davon aus, dass die Explosion in Sibirien im Jahr 1908 von a Asteroiden der die Erde “weidete”: Er drang in einem flachen Winkel in die Erdatmosphäre ein und drehte sie dann zurück zu ihr Raum verlassen.

“Das sagen wir Tunguska-Ereignis von a Eisenasteroiden wurde aktiviert, die durch die Erdatmosphäre flog ” heißt es in der Forschungsunterlagen. Augenzeugenberichte aus dem Jahr 1908 legen nahe, dass der Himmelskörper, der das Tunguska-Ereignis verursacht hat, etwa 700 Kilometer vor seiner Explosion durch die Atmosphäre gegangen sein muss. Mit diesem Wissen simulierten die Forscher den Flug von Himmelskörpern aus verschiedenen Materialien durch die Erdatmosphäre.

Ein Eisen-Asteroid soll durch die Erdatmosphäre gelaufen sein

Sie hoben in ihrem Modell ab Asteroiden aus Stein oder Metall und Kometen aus Eis, die sich mit einer Geschwindigkeit von 20 Kilometern pro Sekunde durch die Erde bewegen Irdische Atmosphäre Rennen. Durch die Reibung erwärmen sich die Objekte schnell – und da das Wasser bei 100 Grad Celsius verdunstet, hätte ein Komet nach Berechnungen der Forscher nur etwa 300 Kilometer zurücklegen können, anstatt der von den Augenzeugen beschriebenen 700 Kilometer. Die Theorie des Kometen aus Eis sollte aus dem Ruder laufen.

Während des Tunguska-Ereignisses wurden 80 Millionen Bäume gefällt oder entwurzelt. Angeblich hat ein Asteroid am 30. Juni 1908 die Erde getroffen. © L. Kulik / Russische Akademie der Wissenschaften / dpa

Das Team um Khrennikov entdeckte jedoch in den Modellberechnungen ein anderes Himmelsobjekt, das zum Szenario passt: Asteroid aus Eisenetwa so groß wie ein Fußballstadion. Nach den Berechnungen raste dieser Himmelskörper in einer Höhe von mindestens zehn bis fünfzehn Kilometern durch die Erdatmosphäre, erwärmte sich schnell und trat dann wieder ein Sonnensystem rausgeflogen. Die Druckwelle seiner Flugbahn muss a sein riesige Explosion Die Forscher vermuten, dass es ausgelöst wurde, was zu Augenzeugenberichten passt und auch erklären würde, wie Bäume in einem Umkreis von 30 Kilometern entwurzelt wurden.

Kein Krater, kein Meteorit: Warum ein eiserner Asteroid zur Tunguska-Theorie passt

Zur gleichen Zeit eine Asteroidaus Eisen erklären, warum keine Einschlagkrater und es wurden keine Überreste des Himmelskörpers gefunden: Das verdampfte Eisen wäre zu Staub kondensiert – und es wäre am Boden nicht bemerkt worden.

Die Forscher glauben auch, dass der Staub ein Phänomen erklären könnte, das in Teilen Asiens und Westeuropas nach der Explosion beobachtet wurde: Augenzeugen berichteten von drei klaren Nächten mit silbernen Wolken am Himmel.

Das Tunguska-Ereignis war die größte Explosion – war es ein Asteroid?

Das Tunguska-Explosion Es wird angenommen, dass dies die größte Explosion ist, die jemals verzeichnet wurde – mit einer Stärke von mindestens 185 Hiroshima-Atombomben. Der durch die Explosion verursachte massive Schock wurde von Seismologen auf der ganzen Welt gemessen. Ist der Asteroidentheorie Von der Mannschaft um Khrennikov richtig, ist die Region wahrscheinlich knapp der Katastrophe entkommen.

Der Aufprall eines eisenhaltigen 200 Meter hohen Asteroiden zerstörte ein großes Gebiet, ein Krater mit einem Durchmesser von mehreren Meilen hätte sich gebildet, sowie ein riesiger Feuerball. Ist eingetroffen Asteroid Bei einer bewohnten Fläche von 200 Metern Durchmesser würde es zu erheblichen Schäden und vielen Todesfällen kommen. Im Gegensatz dazu wurden während des Tunguska-Ereignisses keine Menschen getötet – die Region war kaum bewohnt.

Welche Asteroiden Eine Gefahr für die Erde ist nichts Neues. Deshalb sei potenziell gefährliche Asteroiden beobachtet von den Raumfahrtagenturen Nasa und Esa. Darüber hinaus planen beide Organisationen eine gemeinsame Mission, in der sie dies tun werden Testen Sie die Abwehrkräfte eines Asteroiden wollen. Die Nasa will auch den Asteroiden “Bennu” besuchen und Gesteinsproben auf die Erde bringen. (Von Tanja Banner)