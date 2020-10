Nena von Corona kritisiert auf Instagram – das gefällt Xavier Naidoo

Nach dem Wendler-Tor fiel der nächste mögliche Verschwörungstheoretiker: Sängerin Nena mit einem rätselhaften Instagram-Post auf. Xavier Naidoo gefällt das.

Hamm – Popsängerin Nena ist wie bei Hits “99 Luftballons” und “ersteie, Somewhere, Somewhere” (auch im Remake mit Kim Wilde als “Anyplace, Anywhere, Anytime”) wurde berühmt. Jetzt zeigt es sich mehr von seiner esoterischen Seite. Und treibt damit die Diskussion an Coronavirus– Leugner und Verschwörungstheorien, die gerade mit dem Abgang von Michael Wendler von DSDS an Dynamik gewonnen hat. Jetzt sofort Instagram-Post der 60-jährige erstaunt – und einer Wie von Xavier Naidoo bekommen. Jetzt hat Ihr Management geantwortet.

Name Nena (Gabriele Susanne Kerner) Geburtstag 24. März 1960 in Hagen Bekannt geworden durch Neue Deutsche Welle: 99 Luftballons

Nena kritisiert Corona-Maßnahmen in Instagram-Post – Xavier Naidoo reagiert sofort

Der Instagram-Beitrag besteht aus einem Kurzfilm Video und ein kryptische Nachricht von Nena: „Ich habe mein tiefes Vertrauen in Gott. Daher mein Vertrauen in das Leben. Und ich habe meinen gesunden Menschenverstand, der die Informationen und die Angst-Taktiken, die von außen hereinströmen, aufschlüsselt. Und so ist es mir möglich, mich nicht von Angst in die Dunkelheit hypnotisieren zu lassen. Gehen wir ans Licht und stehen für Liebe, denn trotz all des Wahnsinns, den wir hier erleben, glaube und weiß ich, dass die positive Veränderung nicht aufzuhalten ist. “”

Es gibt auch die Hashtags “#liebeistdieantwort” und “#light”. Im Video steht eine Frau auf einer weißen Flagge in der Natur, der Wind weht.

Die Kritik an der “Angst-Taktik”, die “in alle Teile zerlegt”, “in die Dunkelheit gezogen” und “nicht hypnotisiert” werden muss, legt dies nahe. Verschwörungstheorien von Attila Hildmann, Michael Wendler und Co. Der Popsänger aus Hagen spricht von “dem Wahnsinn, den wir hier erleben” – was als Anspielung auf die Koronapandemie verstanden werden kann, die Deutschland derzeit deutlicher bedroht als im Sommer.

In einem Interview mit bild.de kommentierte das Management von Nena nun den Instagram-Beitrag des Sängers. „Wir stehen zum Beispiel einigen Maßnahmen kritisch gegenüber Maske für Kinder obligatorisch und dass Familienmitglieder die sterbende Person nicht besuchen und begleiten dürfen – und wie Nena vor Wochen sagte: “Angst ist kein guter Berater” “- zitiert das Foto das Management von Nena.

Aber Nena ist kein Korona-Leugner. Sie vertreten keine Partei, aber Sie haben eine Meinung und Gefühle. “Abgesehen von Corona sind wir zutiefst davon überzeugt, dass viele Aspekte unseres Zusammenlebens und unserer Gesellschaft verbessert werden müssen, und wir glauben, dass sich diese Missstände zum Besseren ändern können und werden”, sagte der Vorstand.

Nena und Osho: Die Popsängerin aus Hagen gab zu, ein umstrittener Guru zu sein

Baby veröffentlichte ihre aktuelle am 24. März 2020 zu ihrem 60. Geburtstag Einzelne “Lampe”Für 2021 ist eine Tournee für das Album geplant. Musikalisch haben sich die Dinge um Nena in den letzten Jahren verlangsamt. Das ist was die Sänger aus Hagen öffentlich bekannt als Gläubiger und Anhänger des Kultführers Bhagwan Oshowie sie im Jahr 2009 sprach Süddeutsche Zeitung ausgedrückt. Über Nenas seltsame Botschaft Auch die Kollegen von Ruhr24.de berichten.

Osho, der 1989 starb, wurde bekannt als Guru mit Rolls Royce Flotte. Es war sehr kontrovers. In der Netflix-Dokumentarserie “WIld Wild Country” geht es um den Konflikt in Oregon (USA) um die Siedlung Rajneeshpuram von 1981 bis 1985. Der Nena-Beitrag auf Instagram ist aufgrund eines Wie von Xavier Naidoo. Er antwortete mit 🙏🏾❤ und bekam ein Herz von Nena zurück.

Xavier Naidoo liebt Nenas Instagram-Post – vereinen sich beide in ihrer kryptischen Corona-Kritik?

Des Soul- und R & B-Sänger Xavier Naidoo ist auch wegen seiner Nähe zu Reichsbürgern und wegen seiner rassistischen, rechtspopulistischen, antisemitischen und homophoben Referenzen sehr umstritten. Er bestritt das Corona-Pandemie mehrmals in der Öffentlichkeit. In Übereinstimmung mit Nenas Wortwahl, dass sie nicht hypnotisiert werden will, veröffentlichte Naidoo vor einiger Zeit ein Video, in dem er über eine “Massenhypnose” sprach und gegen Migranten aufstachelte.

Naidoo näherte sich auch dem QAnon Verschwörungstheorie Auf. Unter anderem wird behauptet, dass ein Ring hochrangiger Persönlichkeiten ein pädophiles Netzwerk betreiben würde. Auf Telegramm Ausbreitung Naidoo andere Verschwörungstheorien, einschließlich des Klassikers, dass die Die Erde ist flach und das kannst du sein Handy in Aluminiumfolie muss so verpackt sein, dass es nicht gefunden werden kann. Er würdigte auch “König Stefan I. von Preußen” – einen kaiserlichen Bürger aus Lüdenscheid.

Liste der Abschnitte: © Christoph Schmidt / Bildbündnis / dpa