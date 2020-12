Rewe-Mitarbeiter hat Angst vor Katzen – seine Reaktion lässt die Herrin völlig ausflippen

vonArmin T. Linder ausschalten

Ein ungewöhnlicher Vorfall heizte die Rewe-Fans an: Ein Mitarbeiter zeigte Angst vor einer Katze. Seine Reaktion ließ die Herrin ihren Hut abnehmen.

Ein Rewe-Kunde beschwerte sich bei der Supermarktkette über einen Vorfall mit einem Boten.

Anscheinend hat der Mitarbeiter Angst vor Katzen.

Sie stößt auch bei ihrem Facebook-Beitrag auf Unverständnis.

München – wer hat das Richtige getan und wer nicht? Ein Vorfall bei Rewe Lieferservice hitzige Emotionen auf der Facebook-Seite der Supermarktkette. In der Mitte: a Welt des Lieferservices. EIN Katze. Und Sie Herrin. Dies richtet sich mit ihrer Beschwerde an Rewe.

Sie beschreibt die Erfahrung aus der Sicht ihrer Katze – einschließlich Foto des Tieres. „Der Rewe-Lieferservice war heute da, weil meine Geliebte im Moment war kann nicht laufen. Ich bin gerade vor der Tür, und dann schrie der Lieferbote bereits im Treppenhaus, dass meine Herrin sofort herauskommen und mich mitnehmen sollte, hatte er Angst vor Katzen“, Sagt der Rewe-Kunde. „Aber sie kann einfach nicht laufen und das hat sie ihm zu erklären versucht. Kein Erfolg, dann bin ich alleine rein, wenn sie bei der ist Leckereien hat geklappert. “”

Die meisten Menschen können wahrscheinlich beide Seiten verstehen. Angst vor Katzen ist nicht sehr verbreitet, aber es ist Respekt. Und dass der Rewe-Kunde in einem Not gefunden, war nicht mobil und dringend vom Lieferservice abhängig, ist auch absolut verständlich.

Rewe-Kunde flippt aus, weil der Bote Angst vor Katzen hat

Der Kunde wählt sehr, sehr klare Worte: „Ich frage mich nur: Was ist das für ein Wort? Service-MentalitätSo zu handeln und dann zu drohen, sich wegen einer kleinen Hauskatze zu weigern, die nichts tut und mit jedem DHL- und Pizzaboten gut zurechtkommt? Ich bin ein langjähriger Kunde sehr verärgertIch lasse mich nicht von jemandem anschreien und wünsche dem Boten einen Job, der besser zu ihm passt. „Ob der Vorfall genau so passiert ist, wird natürlich nicht bestätigt, da er nur aus Sicht der Frau beschrieben wird. Nicht einmal, wenn der Bote sie wirklich angeschrien hätte.

Rewe: Ein anderer Kunde äußert Unverständnis über die Beschwerde

Auf jeden Fall sagt ein anderer Facebook-Nutzer Unverständnis über die Art der Beschwerde. Und appelliert an den Kunden: „Sie sollten ihm auch Respekt entgegenbringen. Wenn er Angst hat, muss man das respektieren. Mit dem Befehl von Rewe ist er nicht dein Lakai geworden “, schreibt der Unschuldige und bekommt ein paar Likes dafür.

Dies stößt jedoch beim Katzenbesitzer auf taube Ohren. “Ich erwarte professionelles Verhalten und kein hysterisches Kindergartenverhalten. Ganz zu schweigen von der Höflichkeit, ohne Vorankündigung im Treppenhaus herumzuschreien. Als Lieferbote begegnet er ganz anderen Tieren. Der andere Benutzer winkt ab: „Nun, ich sehe hier nur eine Person, die das Rad dreht. Rewe hat in den ersten neun Stunden nach der Post nicht gesprochen. Wichtig für die Verbraucher: Corona-Masken wurden nach einer Entdeckung zurückgerufen. (lin)