“Leroy Sané hat nicht gezeigt, dass er zu den Bayern gehört”

Bevor die Bundesliga Leverkusen gegen den FC Bayern traf, spricht Rekordnationalspieler Lothar Matthäus über die Abhängigkeiten und Risiken des Rekordmeisters sowie über Defizite beim Königstransfer Leroy Sané.

Im Top-Bundesligaspiel am 13. Spieltag empfängt Tabellenführer Bayer Leverkusen heute Abend den Rekordmeister FC Bayern München. Zuvor sprach der Sky-Experte und Bayern-Insider Lothar Matthäus in einem T-Online-Interview über die Abhängigkeit der Rekordmeister von Robert Lewandowski und Manuel Neuer, die Defizite bei Leroy Sané und die riskante Taktik von Hansi Flick.

t-online: Herr Matthäus, vor dem Bundesligaspiel bei Bayer Leverkusen ist der FC Bayern auf Manuel Neuer und Robert Lewandowski, den neuen Welttorhüter und Weltfußballer, angewiesen.

Lothar Matthäus (61): Jedes Weltklasse-Team hängt von verschiedenen Spielern ab, und das sind die beiden: verschiedene Spieler. Sie hießen früher Franz Beckenbauer oder Gerd Müller. Der FC Barcelona ist abhängig von Lionel Messi, Juventus Turin von Cristiano Ronaldo. Es ist richtig zu sagen, dass der FC Bayern ohne Lewandowski und Neuer nicht dort wäre, wo er jetzt ist.

Wie drückt sich das aus?

Sie sind für alle wichtigen Maßnahmen verantwortlich, die zum Erfolg beitragen. Einer vorne, der andere hinten. Der eine macht die entscheidenden Tore vorne, der andere hält Weltklasse hinter sich. Das Wolfsburger Spiel war nur ein Beispiel. Es gibt viele Beispiele, die dies widerspiegeln. Beide sind unersetzlich. Als Sky-Experte sage ich das seit Jahren: Jeder kann aussteigen, Neuer und Lewandowski jedoch nicht.

In Stuttgart war es eng, gegen Werder Bremen, bei Union Berlin und auch gegen den VfL Wolfsburg. Im Moment sieht es so aus, als würden sich die Bayern für die Mini-Winterpause retten.

Dies zeichnet Weltklasse-Teams aus: Sie speichern ihre Ergebnisse. Wie Borussia Dortmund sind Sie nicht wieder zurück. Die Bayern waren sechs Mal hintereinander im Rückstand, haben aber drei Siege und drei Unentschieden erzielt. Nach einem Rückstand immer wieder zurück zu kommen, ist eine Qualität. Bayern München leistet hervorragende Arbeit.

Auch weil Kingsley Coman wie nie zuvor in München liefert?

Kingsley Coman ist ein sehr wichtiger Teil. In Bezug auf die Qualität hat der FC Bayern diesen breiten Kader nicht. Jeder, der im Sommer als Neuling kam, sitzt sowieso nur auf der Bank. Sie haben keine regulären Spieler mitgebracht. Keiner dieser Spieler zeigte, dass sie in die Mannschaft gehören.

Nicht einmal Leroy Sané? Er wurde tatsächlich als Differenzspieler verpflichtet und galt als vermeintlicher neuer Superstar in der Bundesliga.

Das glaube ich nicht. Regelmäßig würde bedeuten, dass er an Coman und Serge Gnabry vorbeikommen muss. Die Hürde ist hoch. Sané war lange verletzt. Er muss sich an das FC Bayern-System gewöhnen, das hohe und aggressive Pressen. Er hat sowieso Defizite in der Defensive. Daran muss er arbeiten. Pep Guardiola hat Manchester City bereits kritisiert. Das ist wahrscheinlich der Grund, warum er ihn gehen ließ, weil Sané nicht rückwärts arbeitet, wie er es sich vorstellt. Bevor er ein Tor von Wolfsburg kassierte, machte er einen technischen Fehler. Aber er muss noch lernen, sich rückwärts zu bewegen. Gnabry und Coman haben das verinnerlicht.

Leroy Sané bei einem Champions-League-Spiel: Der deutsche Nationalspieler hat sich beim FC Bayern noch nicht durchgesetzt. (Quelle: ULMER Pressebildagentur / imago images)

Im 3: 3 gegen RB Leipzig verschwand er nach seiner Auswechslung direkt in den Katakomben, während Emil Forsberg, der ebenfalls auf der RB-Seite ausgewechselt wurde, seine Kollegen von der Tribüne anfeuerte. Fehlt es Sané in solchen Situationen an mehr Reife?

Der Prozess ist sicherlich noch nicht abgeschlossen, obwohl er schon lange genug existiert. Tatsächlich. Er geht anders mit seinen Enttäuschungen um als andere Spieler. Sané wusste, dass er kein besonderes Spiel gegen RB Leipzig gemacht hatte. Spieler verarbeiten dies anders. Wenn jemand unzufrieden ist, möchten Sie nichts mit ihm zu tun haben.

FCB-Präsident Herbert Hainer hat den Druck öffentlich erhöht. Vielleicht hat Sané damit zu kämpfen?

Ich glaube nicht, dass der Druck in Manchester geringer war. Von dort sollte er daran gewöhnt sein, mit großem Druck umzugehen. Aber den nächsten Schritt hat er noch nicht getan. Ich wünsche es von ganzem Herzen und schütze ihn trotzdem wegen seiner langen Verletzung.

Was ist mit David Alaba? Nach seinen gescheiterten Vertragsverhandlungen macht er einen gehemmten Eindruck und ist oft ein Schritt zu spät in der Verteidigung. Ist er nicht ganz da?

So etwas geht nicht spurlos an einem Spieler vorbei. Vorher war alles Frieden, Freude, Pfannkuchen. Alle Vertragsverhandlungen sorgten dafür, dass Alaba Schlagzeilen machte und nicht positiv. Ich hätte mir mehr Instinkt gewünscht. David ist derjenige, der leiden muss. Das stimmt nicht, wenn Spieler sagen: “Das geht an mir vorbei, das lese ich nicht und das interessiert mich nicht.” Sie bekommen automatisch alles. Es wäre nicht normal, wenn er spurlos an ihm vorbeikäme.

Von wem hätten Sie gerne mehr Instinkt?

Von beiden Seiten. Es fiel alles auf ihn. Ich weiß nicht, ob sich die Alaba-Seite bei Berater Pini Zahavi einen Gefallen getan hat. Ich weiß nicht, welche Versprechungen gemacht wurden. Aber wir haben Corona-Zeiten, und die Alaba-Seite muss dies ebenfalls berücksichtigen. Alaba wird im Verein von den Teamkollegen und den Fans geschätzt. Es wäre also schön, wenn es nicht nur ums Geld ginge. Es geht um die emotionale Verbindung. Die Alaba-Seite würde gut daran tun, darüber nachzudenken. Dass es nicht immer ums Geld geht.

Ihr Sky-Kollege Erik Meijer macht die Defensivschwächen der Bayern mit der riskanten Taktik verbunden. Sechs Bundesligateams kassierten weniger Gegentore. Ist diese Taktik nicht zu riskant gegen Leverkusens Vollgas-Fußballer wie Leon Bailey und Moussa Diaby?

Sie müssen das Gleichgewicht finden. Wir haben sie monatelang für das offensive Shift-Spiel, das hohe Drücken und die frühen Balleroberungen gelobt. Um jetzt alles zu ändern, um hinten zu stehen, kann der FC Bayern das nicht. Das entspricht nicht der DNA. Die Schwierigkeiten sind auf Müdigkeit zurückzuführen, da das Drücken in der Front nicht mehr so ​​funktioniert wie im Juni.

Wenn Leverkusen gewinnt, liegt die Mannschaft vier Punkte vor dem FC Bayern. Sehen Sie das “Werkself” als eine Mannschaft, die bis Mai gegen die Bayern bestehen kann?

Wenn Leverkusen weiterhin wie bisher in der Defensive arbeitet, ist Bayer mit Sicherheit eine Mannschaft, die um den Titel spielen kann. Sie hatten in den letzten Jahren die Offensive, aber Probleme in der Defensive. Diese scheinen angepasst worden zu sein.