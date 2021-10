Revolutionäre Krebsbehandlung weckt das Immunsystem, um Tumore zu zerstören

CAMBRIDGE, Massachusetts – Die revolutionäre Krebsbehandlung kombiniert mehrere Therapien, um Tumore erfolgreich zu zerstören, so Wissenschaftler des Massachusetts Institute of Technology. Ihre revolutionäre Behandlung “startet” die natürlichen Abwehrkräfte eines Patienten, indem sie die Techniken der Chemotherapie, Immuntherapie und der Tumorbekämpfung zusammenführt.

Mit diesem neuen Ansatz behaupten die Forscher, dass erkrankte Zellen aus dem Körper entfernt, mit Medikamenten behandelt und dann wieder in den Tumor eingebracht werden. Sie werden mit einer Menge Medikamente geliefert, die die T-Zellen des Immunsystems aktivieren. Verletzte Krebszellen scheinen ein Notsignal zu sein, das sie zum Handeln auffordert.

„Wenn man Zellen erzeugt, die DNA-Schäden haben, aber nicht abgetötet werden, können diese lebenden und verletzten Zellen unter bestimmten Bedingungen ein Signal senden, das das Immunsystem weckt“, sagt Erstautor Professor Michael Yaffe in einem Artikel. Hochschulausflug.

Effektive Krebsbehandlung für viele Arten

Eine Immuntherapie – die das Immunsystem stimuliert, Tumore abzutöten – funktioniert nur bei einer Handvoll Krebsarten. Die neue Methode könnte es ermöglichen, sie gegen mehrere Formen der Krankheit.

In Experimenten ist es vollständig Tumore entfernt, Melanom und Brustkrebs bei 40 Prozent der behandelten Mäuse. Als dieselben Nagetiere Monate später Krebszellen injiziert bekamen, erkannten die T-Zellen sie und zerstörten sie, bevor sich neue Tumore bilden konnten.

Das MIT-Team verbesserte die Leistung von Immuntherapeutika, den sogenannten Checkpoint-Blocker-Inhibitoren. Sie bremsen T-Zellen, die „aufgebraucht“ sind und keine Tumore mehr angreifen können. Die Zugabe von Chemotherapeutika hat dazu beigetragen, dass verletzte Zellen Signale senden, die die Aufmerksamkeit des Immunsystems auf sich ziehen.

„Dies beschreibt ein neues Konzept der immunogenen Zellschädigung anstelle des immunogenen Zelltods für Krebsbehandlung», berichtet Professor Yaffe.

„Wir haben gezeigt, dass, wenn man Tumorzellen in einer Box verarbeitet, sie direkt wieder in den Tumor injiziert und Checkpoint-Blocker-Inhibitoren verabreicht, die lebenden und verletzten Zellen diejenigen sind, die das Immunsystem wecken. “

Mehrere klinische Studien, in denen die Therapien kombiniert werden, sind im Gange. Die Studie in der Zeitschrift Wissenschaftliche Beschilderung wirft ein neues Licht auf den besten Ansatz.

Die richtige Balance gegen Krebs finden

Die Medikamente, die am besten wirkten, waren diejenigen, die DNA-Schäden verursachten. Sie aktivieren zelluläre Signalwege in Tumoren, die auf Stress reagieren. Die Chemikalien senden Notsignale, die die T-Zellen veranlassen, verletzte Zellen und alle nahegelegenen Tumorzellen zu zerstören.

„Unsere Ergebnisse passen perfekt zu dem Konzept, dass ‚Gefahrensignale‘ in Zellen mit dem Immunsystem sprechen können, eine Theorie, die Polly Matzinger am NIH in den 1990er Jahren entwickelt hat, obwohl sie immer noch nicht allgemein akzeptiert ist“, fügt der Autor der Studie hinzu.

Forscher versuchten auch, DNA-schädigende Medikamente zu injizieren direkt in Tumore, anstatt Zellen außerhalb des Körpers zu verarbeiten. Dies erwies sich jedoch als unwirksam, da die Chemotherapeutika auch die T-Zellen und andere Immunzellen in der Nähe des Tumors schädigten.

Darüber hinaus hatte die Injektion der verletzten Zellen ohne Checkpoint-Blocker-Inhibitoren wenig Nutzen.

„Man muss etwas präsentieren, das als Immunstimulans wirken kann, aber man muss auch die bereits bestehende Blockade der Immunzellen lösen“, fasst Professor Yaffe zusammen.

Yaffe hofft nun, den Ansatz bei Patienten testen zu können, deren Tumore nicht angesprochen haben Immuntherapie. Erstens müssen die Autoren der Studie mehr Tests durchführen, um festzustellen, welche Medikamente und in welcher Dosierung für verschiedene Tumorarten am vorteilhaftesten sind.

Forscher untersuchen auch genauer, wie geschädigte Tumorzellen eine so starke T-Zell-Antwort stimulieren.

Der Autor des South West News Service, Mark Waghorn, hat zu diesem Bericht beigetragen.