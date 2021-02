Rettung von Meeresschildkröten, die von der Kälte der NASA-Astronautin Nicole Stott betäubt wurden

Rachael Freude



| Florida heute

Die pensionierte Astronautin Nicole Stott kehrte am Freitag auf ihren ehemaligen Spielplatz im Kennedy Space Center zurück, um eine andere Art des Starts zu unterstützen: die Freilassung kalt betäubter Meeresschildkröten in den warmen Gewässern vor Cape Canaveral.

Die drei Dutzend Meeresschildkröten, die größtenteils von Kemps Ridley-Arten bedroht waren, wurden in Neuengland während des Kälteeinbruchs gerettet, bei dem die Meerestemperatur sank. Die Unterkühlung verhinderte, dass die Kreaturen die jährliche Reise nach Süden für den Winter unternahmen.

Die örtlichen Wildrettungsgruppen in Massachusetts und New York retteten und rehabilitierten die Schildkröten und mussten sie rechtzeitig zur Brutzeit, die nächste Woche in Florida beginnt, schnell in wärmeres Wasser bringen.

Hier kommt Stott ins Spiel.

Als Stott von der Notlage der Meeresschildkröten erfuhr, koordinierte sie mit der NASA, sie zum Kennedy Space Center zu bringen, damit sie in den geschützten Gewässern vor Canaveral National Seashore zum Atlantik zurückkehren konnten.

„Es war, als würde man ein Space Shuttle in den Flug setzen. Sie haben gerade alle Mitarbeiter, die sie brauchten, um dort zu sein, und haben ihre Arbeit erledigt “, sagte Stott HEUTE zu FLORIDA.

Turtles Fly Too Nonprofit koordinierte den Rettungsflug zur Space Florida Shuttle Landing Facility. Piloten der Allgemeinen Luftfahrt spendeten ihr Fachwissen, Flugzeuge, Treibstoff und Arbeitskräfte, um Flugreisen anzubieten, um die Reisezeit zu verkürzen und die Belastung dieser Arten durch Endangered zu verringern.

Nachdem die Schildkröten gelandet waren, brachten Biologen vom Canaveral National Seashore und Kennedy Space Center sie schnell an den Strand und ließen die Tiere in ein Gebiet frei, das ihrer ursprünglichen Ernährung nahe kam. Land.

„Als die Leute sie aus den Kisten nahmen und sie bereit waren zu schwimmen, schauten sie zu der Person auf, wie ‘Komm schon, steck mich ins Wasser’. Dann schau ihnen beim Schwimmen zu. Es ist wie Freude “, sagte Stott.

Stotts 28-jährige Karriere bei der NASA begann am Kennedy Space Center, wo sie als Ingenieurin und Managerin für die Programme Space Shuttle und ISS arbeitete. Im Jahr 2000 wurde sie als Astronautin ausgewählt und flog auf drei Space-Shuttle-Missionen.

Stott erklärte, als sie die Erde vom Weltraum aus sehen konnte, habe sie eine größere Wertschätzung für die “Kreaturen, mit denen wir den Planeten teilen” gewonnen.

“Ich denke, es zeigt, wie wir uns hier auf einem Raumschiff als Teamkollegen verhalten. Die Art und Weise, wie wir uns heute am Strand um diese Schildkröten kümmern, spiegelt möglicherweise die Art und Weise wider, wie wir uns um sie kümmern.”

Kontaktieren Sie Rachael Joy unter 321-242-3577. Folgen Sie ihr auf Twitter @Rachael_Joy.