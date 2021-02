“Ich kann es kaum erwarten, Roger!”: Venus Williams ist aufgeregt, als Roger Federer seinen Countdown für die Heimkehr beginnt

Das endlose Warten ist vorbei. Schließlich wird Roger Federer nach einer dreizehnmonatigen Pause vom Tennis zurückkehren. Er wird ab dem 8. März bei den Qatar Open 2021 spielen.

Ohne Frage ist die Aufregung, ihn auf einem Tennisplatz zu sehen, für jeden Tennisfan der n-te Grad. Die Tage sind jetzt jedoch gezählt, da der Schweizer Maestro selbst den Countdown startet.

Es war letztes Jahr, am 30. Januar, als Roger Federer im Halbfinale der Australian Open gegen Novak Djokovic verlor. Danach unterzog er sich zwei Knieoperationen und kehrte nie mehr vor Gericht zurück.

Mehr als die Aufregung wird es eine Erleichterung sein, ihn wieder spielen zu sehen. Und vernünftigerweise sind viele Würdenträger in der Tenniswelt auch gespannt auf die Rückkehr des 20-fachen Grand-Slam-Meisters.

Venus Williams kann es kaum erwarten, Roger Federer in Doha zu sehen

Die fünfmalige Grand-Slam-Meisterin Venus Williams ist eine von vielen, die gespannt auf Federers Rückkehr warten. Beide dominieren den Sport seit über zwei Jahrzehnten und sind immer noch stark.

Also, als Federer den einwöchigen Countdown startete Twitterantwortete sie bereitwillig. Venus schrieb: “Ich kann es kaum erwarten, Roger!”

Sowohl für Venus als auch für Roger begann die Tennisreise in den 90er Jahren. Mit der Zeit wuchs ihre Liebe und Leidenschaft für den Sport nur und brachte andere zu Fall. Auch Tennisliebhaber.

Darüber hinaus respektieren und unterstützen sie sich als Athleten derselben Sportart ohne Hindernisse. Deshalb ist es schön, den älteren Williams hinter Federer stehen zu sehen.

Neben dem vierfachen olympischen Goldmedaillengewinner sagte auch das US Open Twitter dasselbe. Federers Schlägersponsor Wilson veröffentlichte Applaus-Emoticons auf dem Tweet.

Welchen Herausforderungen kann Federer in Doha begegnen?

In erster Linie hat Federer in den letzten 12 Monaten kein Tennis mehr gespielt, also hat er nie unter Quarantänebedingungen gespielt. Es könnte ein Faktor sein, in Doha gegen ihn zu spielen.

Abgesehen davon wird Dominic Thiem der größte Herausforderer des Schweizer Maestros bei den Qatar Open 2021 sein. Das österreichische Ass führt seine Kämpfe mit 5: 2 von Angesicht zu Angesicht an.

Noch wichtiger ist, dass sich Federers Fitness als seine Stärke oder Schwäche herausstellen kann. Die beträchtliche Zeit, die speziell für Wiederherstellungsregeln aufgewendet wird, ist jedoch besorgniserregend.

Vor allem die aufschlussreiche Präsenz von Roger Federer wird die Tennisplätze erneut ehren. Hoffentlich sehen wir ihn während der gesamten Saison 2021: Willkommen zurück, Roger!

