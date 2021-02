Retter suchen nach Überlebenden der indischen Gletscherkatastrophe

JOSHIMATH, Indien (AP) – Hunderte von Rettungskräften haben am Dienstag schlammgefüllte Schluchten und Täler in Nordindien auf der Suche nach Überlebenden durchsucht, nachdem ein Teil eines Himalaya-Gletschers geplatzt war und verheerende Überschwemmungen verursacht hatte, bei denen mindestens 31 Tote und 165 Tote starben. fehlt.

Eine der Rettungsmaßnahmen konzentriert sich auf einen Tunnel in einem Wasserkraftwerk, in dem seit den Überschwemmungen am Sonntag mehr als drei Dutzend Arbeiter keinen Kontakt mehr hatten. Die Retter setzten Bagger und Bagger ein, um über Nacht Schlamm aus dem Tunnel zu entfernen, um die Arbeiter zu erreichen, da die Hoffnungen auf ein Überleben schwanden.

Die Katastrophe wurde ausgelöst, als am Sonntagmorgen ein Teil eines Gletschers in der Nähe des Berges Nanda Devi platzte. Wissenschaftler reisten zum Standort, um die Ursachen des Bruchs und der Überschwemmung zu untersuchen – möglicherweise eine Lawine oder ein Abfluss von angesammeltem Wasser. Experten sagen, dass der Klimawandel schuld sein könnte, da die Erwärmungstemperaturen die Gletscher schrumpfen lassen und sie weltweit instabil machen.

Hochwasser, Schlamm und Felsen fegten den Berg entlang der Flüsse Alaknanda und Dhauliganga hinunter, zerschmetterten Dämme, fegten Brücken und zwangen die Evakuierung vieler Dörfer, während sie die Landschaft in eine aschgraue Landschaft verwandelten.

Die Flut fegte ein kleines Wasserkraftprojekt weg und beschädigte ein größeres stromabwärts des Dhauliganga. Die beiden Flüsse kommen aus dem Himalaya-Gebirge und treffen sich, bevor sie in den Ganges übergehen.

Die Kraft der tosenden Wasserwand wurde zuerst von den Bewohnern mehrerer Dörfer an den Hängen des Tals bemerkt.

Rajeev Semwal hörte ein Geräusch wie rumpelnde Wolken und sah dann zu, wie das allgemein blaue Wasser von Alaknanda schlammig wurde.

“Ich habe verstanden, dass die Katastrophe tatsächlich eingetreten ist”, sagte Semwal, ein Bewohner des Dorfes Tapovan im Bundesstaat Uttarakhand, in dem sich das Kraftwerk befindet.

Semwals Schwager und sein jüngerer Bruder arbeiteten beide im Kraftwerk. Sein jüngerer Bruder befand sich in dem Tunnel, der überflutet war und von dem seitdem nichts mehr gehört wurde.

Die meisten Vermissten waren Menschen, die an den beiden Projekten arbeiteten, Teil vieler Fabriken, die die Regierung an mehreren Flüssen und ihren Nebenflüssen im Hochland des Bundesstaates Uttarakhand gebaut hat.

Die Retter sagten, es sei schwierig vorherzusagen, wie lange es dauern würde, den Tunnel zu öffnen, da sich im Inneren dichter Schlamm befindet, aber sie hofften, noch lebende Menschen zu finden.

“Es ist eine sehr große Herausforderung, aber wir geben unser Bestes und mit aller Kraft”, sagte Aditya Pratap Singh, stellvertretender Kommandeur der National Disaster Response Force.

Innenminister Amit Shah sagte dem Parlament, die Rettungsbemühungen seien “auf Kriegsbasis”. Er sagte, es bestehe keine Gefahr von Überschwemmungen in tiefer gelegenen Gebieten der Region.

Die ökologisch sensible Himalaya-Region ist anfällig für Sturzfluten und Erdrutsche.

Berichten zufolge wurden 2013 mehr als 6.000 Menschen bei Überschwemmungen getötet, die durch die schwersten Monsunregen seit Jahrzehnten ausgelöst wurden.