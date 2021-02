Remastered Footage zeigt, wie Alan Shepard einen Golfball auf dem Mond schlug

Vor fünfzig Jahren in dieser Woche der NASA-Astronaut Alan B. Shepard Jr. machte Weltraumgeschichte, als es dauerte einige Golfschwünge auf dem Mond während der Apollo 14 Mission, erfolgreich zwei Golfbälle auf der Mondoberfläche schlagen. Weltraumbegeisterte diskutieren seit Jahrzehnten über die Entfernung, die dieser zweite Ball zurücklegt. Es scheint, dass wir hat jetzt eine AntwortDank der Bemühungen des Bildgebungsspezialisten Andy Saunders, der das Archivmaterial dieser Mission digital verbesserte und es zur Schätzung der endgültigen Ruheplätze für Golfbälle verwendete.

Saunders, der mit der United States Golf Association (USGA) zusammengearbeitet hat, um an Shepards historische Leistung zu erinnern, Anzeige seine Erkenntnisse in einem Twitter-Thread. Saunders kam zu dem Schluss, dass der erste von Shepard geschlagene Golfball etwa 24 Meter zurücklegte, während der zweite Golfball 40 Meter zurücklegte.

Shepards Vorliebe für dreiste Respektlosigkeit war von Zeit zu Zeit während seiner erfolgreichen Seekarriere vor der NASA aufgetaucht, insbesondere als er Testpilot an der Naval Air Station Patuxent River in Maryland war. Er wurde fast vor ein Kriegsgericht gestellt Schleife die Chesapeake Bay Bridge während eines Testfluges, aber zum Glück intervenierten seine Vorgesetzten. Als Präsident Dwight D. Eisenhower 1959 die NASA gründete, wurde Shepard als einer der sieben Merkur-Astronauten ausgewählt. (Die anderen waren Scott Carpenter, Gordon Cooper, John Glenn, Gus Grissom, Wally Schirra und Deke Slayton.)

Shepard setzte sich gegen die harte Konkurrenz durch, um für Amerikas erste bemannte Weltraummission ausgewählt zu werden. Der russische Kosmonaut Yuri Gagarin wurde am 25. April 1961 dank wiederholter Verschiebungen der Mercury-Mission der NASA der erste Mann im Weltraum, aber Shepard war nicht weit dahinter. Einen Monat später, am 5. Mai, machte sie ihren eigenen Flug ins All. Leider wurde er geerdet, nachdem bei ihm Morbus Ménière diagnostiziert worden war, was zu einem ungewöhnlich hohen Flüssigkeitsvolumen in seinem Innenohr führte.

Eine Operation vier Jahre später behebt das Problem und Shepard wurde zum Fliegen freigegeben. Er vermisste es nur knapp, dem Berühmten zugeordnet zu werden Apollo 13 Mission– Nasas erfolgreichster Misserfolg und das Thema des 1995 mit dem Oscar ausgezeichneten Films, Apollo 13 (einer meiner Favoriten aller Zeiten). Stattdessen befehligte Shepard die Apollo 14-Mission, die am 31. Januar 1971 startete und am 5. Februar auf dem Mond landete.

Die Idee zu Shepards Golf Stunt entstand 1970 Komiker Bob Hope besuchen am NASA-Hauptsitz in Houston. Als begeisterter Golfer machte Hope einen Witz darüber, einen Golfball auf dem Mond zu schlagen, und Shepard hielt es für eine großartige Möglichkeit, den Menschen auf der Erde den Unterschied in der Schwerkraft zu vermitteln. Also bezahlte er einen Fachmann namens Jack Harden vom River Oaks Country Club in Houston, um einen Eisenkopf von Wilson Staff 6 so anzupassen, dass er an einem zusammenklappbaren Probensammler aus Aluminium und Teflon befestigt werden konnte. Nachdem die Technical Services Division der NASA den letzten Schliff gegeben hatte, übte Shepard seinen Golfschwung auf einem Platz in Houston, während er seinen über 200 Pfund schweren Raumanzug trug, um sich vorzubereiten.

Die beliebtesten Berichte beschreiben Shepard als “Schmuggel” von zwei Bällen und einem Golfschläger in das Raumschiff, aber laut ein späteres Interview mit Shepard, Dies war nicht der Fall. Der Astronaut brachte die Idee zu dem damaligen NASA-Direktor Bob Gilruth, der zunächst dagegen war, aber nachgab, als Shepard die genauen Details darlegte. Shepard versicherte Gilruth auch, dass der Stunt erst durchgeführt werden würde, nachdem alle offiziellen Erkundungsaufgaben abgeschlossen waren und nur, wenn die Mission reibungslos verlaufen war.

Am 6. Februar nahm Shepard den Verein und zwei Bälle heraus. Sein Raumanzug war zu sperrig, um mit beiden Händen benutzt zu werden, also schwang er den provisorischen Schläger nur mit der rechten Hand. Nach zwei Schwüngen, die “mehr Schmutz als Ball” waren, nahm er bei seinem dritten Schlag Kontakt mit dem Ball auf und “krachte” ihn in einen nahe gelegenen Krater. (“Es sah für mich wie eine Scheibe aus, Al”, scherzte Apollo 13-Pilot Fred Haise und beobachtete von Mission Control aus.)

Aber Shepard gelang sein vierter Versuch. Er schickte den Ballon aus der Reichweite der Kamera und sagte, er sei “Meilen und Meilen und Meilen” gereist. Und wie er erwartet hatte, hat die beeindruckende Flugzeit von 30 Sekunden den Unterschied in der Schwerkraft zwischen Erde und Mond perfekt hervorgehoben. Um nicht übertroffen zu werden, benutzte sein Teamkollege Edgar Mitchell eine Stange aus einem Sonnenwindexperiment als Speer, der in der Nähe des ersten Golfballs landete. Zurück auf der Erde spendete Shepard seinen provisorischen Club an USGA Museum und ließ eine Reproduktion machen, die jetzt bei ausgestellt ist der Schmied.

Der Ort des ersten Balls, den Shepard schlug, ist seit einiger Zeit bekannt – er befindet sich in einem Krater neben Mitchells Speer, etwa 24 Meter von Shepard entfernt, als er seinen Schwung nahm. Saunders ‘Remastering der Archivfotos ermöglichte es ihm, den zweiten Ball, der sich weiter bewegte, sowie einen der Divots im Mondboden zu lokalisieren.

“Sie können online auf Apollo-Bilder von sehr hoher Qualität zugreifen”, Apollo-Historiker und Video-Editor W. David Woods erzählte Ars. “Diese Bilder wurden mit 55 Millimetern aufgenommen, die Negative und Transparentfolien auf einer Seite von 55 Millimetern. Die Scans, die sie aufgenommen haben und die online verfügbar sind, sind 11.000 Pixel breit. Diese sind also riesig und riesig, in die man wirklich eintauchen kann, wenn Sie haben einige Erfahrung in der Bildverarbeitung. “

Saunders hat dieses Fachwissen. Es stützte sich auf aktuelle hochauflösende Scans des ursprünglichen Flugfilms und verwendete unter anderem eine Technik, die als Unterstapeln bekannt ist.

“Einige Dinge wurden mit 16-mm-Film gedreht”, sagte Woods. „Jedes einzelne Bild ist ziemlich klein und körnig. Wenn Sie sie jedoch übereinander stapeln, heben Sie die Körnung auf, heben das Rauschen auf und erhalten die Bilder, die all diesen Bildern eigen sind. Astronomen verwenden sie, wo Sie machen viele Bilder von einem Bereich des Nachthimmels. Sie heben das Rauschen auf, indem sie die Bilder auf die gleiche Weise stapeln. “

Die Apollo 14-Besatzung hatte eine Reihe von Fotos des Mondmodulfensters aufgenommen, um die Szene für die Nachwelt festzuhalten, die Saunders zu einem Panorama zusammengefügt hatte. Laut Saunders war es angesichts des bekannten Standorts der Fernsehkamera möglich, Shepards Stiefelabdrücke zu identifizieren, die seine Position für seine ersten beiden (erfolglosen) Versuche zeigten. Verwenden Sie eine Skala, die aus Bildern bekannt ist, die von der Lunar Reconnaissance OrbiterAnschließend konnte er den Punkt zwischen dem Divot und dem zweiten Golfball messen, um zu seiner Schätzung für 40 Yards zu gelangen.

Saunders, dessen nächstes Buch betitelt ist Apollo remastered, schätzt, dass ein professioneller US Open-Golfer wie Bryson DeChambeau theoretisch einen Ball bis zu 3,41 Meilen auf dem Mond mit einer Suspendierungszeit von 1 Minute 22 Sekunden schlagen könnte – viel weiter (und länger) als Shepards Kunststück. Wie er sagte BBC::

Leider konnte selbst der beeindruckende zweite Schuss kaum als “Meilen und Meilen und Meilen” bezeichnet werden, aber das wurde natürlich nie als leichte Übertreibung angesehen. Der Mond ist in der Tat ein riesiger Bunker, ungebremst und mit Steinen übersät. Der Druck passt zu stark eingeschränkter Bewegung und aufgrund der Visiere auf ihren Helmen hatten sie Schwierigkeiten, selbst ihre Füße zu sehen. Ich würde jeden Clubgolfer herausfordern, zu seinem örtlichen Platz zu gehen und zu versuchen, einen Sechser mit einer Hand und einem Viertelschwung aus einem ungebremsten Bunker zu schlagen. Stellen Sie sich dann vor, Sie wären perfekt angepasst, würden einen Helm tragen und dicke Handschuhe tragen. Denken Sie auch daran, dass es wenig Schwerkraft gab, um den Schlägerkopf in Richtung Ball zu ziehen. Die Tatsache, dass Shepard sogar Kontakt aufgenommen und den Ball zum Fliegen gebracht hat, ist äußerst beeindruckend.

Und natürlich bleibt das Erbe des Astronauten als erster Mensch, der auf dem Mond Golf spielt, sicher.