Laut CPJ hat die Zahl der inhaftierten Journalisten im sechsten Jahr in Folge 250 überschritten.

„Dies ist eine deutliche Erinnerung an einen anhaltenden Trend des Autoritarismus, der auf der ganzen Welt grassiert“, sagte Robert Mahoney, stellvertretender Exekutivdirektor der CPJ, gegenüber CNN Business. „Regierungen werden immer intoleranter gegenüber unabhängiger Berichterstattung, gegenüber Kritikern, gegenüber Journalisten, die schmutzige kleine Geheimnisse wie Korruption aufdecken und sie mit verschiedenen Mitteln beenden, darunter die ‚Inhaftierung‘.

Mit 50 Journalisten hinter Gittern führt China die Liste zum dritten Mal in Folge an. Darunter ist Nebelventilator , ein chinesischer Staatsbürger, der im Bloomberg-Büro in Peking arbeitet und im vergangenen Dezember festgenommen wurde. Bloomberg gemeldet diese Woche, dass es ein Jahr später kein Update zu ihrem Fall gab.