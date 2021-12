Wechseln Sie zum Hafenspezialisten Sabre Interactive, um mehrere neue Titel zu enthüllen

Wir stehen kurz vor den diesjährigen Game Awards und es gibt so viele Entwickler und Publisher, die ihre eigenen Ankündigungen necken.

Zu dieser bereits langen Liste kommt noch der Nintendo Switch-Port-Spezialist Sabre Interactive – bekannt für seine Arbeit an Spielen wie The Witcher 3 und neuerdings Zweiter Weltkrieg auf der Hybridplattform. Laut einer offiziellen Erklärung kündigt er im Laufe dieser Woche „fünf kommende Titel“ an, die bei den Game Awards und dem „Twitch Winter Gathering“ enthüllt werden.

Was können wir also erwarten? Es wird eine brandneue Spielankündigung und einen neuen Trailer von Sabre Interactive und Focus Entertainment geben, und drei weitere Sabre-Spiele werden „Weltpremiere“-Trailer im „Sabre Showcase“ des Unternehmens erhalten, das in . vorgestellt wird Twitch Winter Gathering Stream 10. Dezember.

Schließlich wird es auch ein „exklusives Gespräch“ zwischen dem legendären Evil-Dead-Star Bruce Campbell und dem Moderator der Game Awards, Geoff Keighley, geben, um für die bevorstehende Veröffentlichung zu werben. Evil Dead: Das Spiel. Zurück im August, Das Spiel von Evil Dead wurde auf nächstes Jahr verschoben.

