Rekordjahr für Wolfurt-Rotterdam-Transfer

Der Container-Bahn-Shuttle der Rail Cargo Group zwischen dem österreichischen Wolfurt und Rotterdam wird 2021 mit mehr als 18.500 TEU ein Rekordhoch erreichen. „Eine Steigerung von über 170% seit unserem Start.“

Die Rail Cargo Group startete die Verbindung im Jahr 2016 und lieferte in diesem Jahr 6.686 TEU. „Das Wachstum seither ist zum einen auf die Attraktivität des Hafens selbst zurückzuführen“, erklärt Bernhard Ebner, Geschäftsbereichsleiter Intermodal des österreichischen Unternehmens. „Andererseits ist es uns gelungen, unsere Kunden von der Qualität und Wirtschaftlichkeit unseres Transfers Wolfurt-Rotterdam zu überzeugen. Dieser Zug verbindet Westeuropa mit Wirtschaftszentren in Süd- und Südosteuropa, wie Koper und Triest. Zudem ist eine direkte Anbindung an andere österreichische Terminals gegeben.

Frenkendorf und Niederglatt

Wolfurt liegt im Westen Österreichs, nahe der Grenze zur Schweiz. Derzeit bietet der Dienst drei wöchentliche Rundfahrten an. Zwei davon verbinden Wolfurt über Kufstein in Österreich mit Rotterdam und zurück. Die dritte verbindet Rotterdam über Frenkendorf in der Schweiz mit Wolfurt. Ebner: „Nächstes Jahr werden wir weitere Verbindungen von Frenkendorf und Niederglatt nach Wolfurt mit direktem Anschluss nach Rotterdam hinzufügen. Wir führen den Schweizer Importüberschuss mit dem Exportüberschuss der Region Vorarlberg zusammen. Damit erschließen wir der Wirtschaft in der Bodenseeregion ein größeres Verkehrsaufkommen. „

„Wir bewegen Waren aller Art hin und her, wobei es sich bei der Fracht meist um Konsumgüter handelt“, ergänzt Ebner. „Die Schweiz und die Bodenseeregion sind Regionen mit einer starken Wirtschaft und der Rotterdamer Hafen ist ein starker Partner, um sie mit dem Rest der Welt zu verbinden. Für 2022 und 2023 ist es daher unser Ziel, das Mengenwachstum der letzten Jahre fortzusetzen. „

Regional Vertreter des Rotterdamer Hafens, Franz Zauner: „Wir freuen uns, mit der Rail Cargo Group einen so tollen und wichtigen Partner zu haben. In den letzten 5 Jahren haben wir stetig steigende Containerströme von und nach Österreich über die Schiene gesehen.

Für mehr Informationen: portofrotterdam.com