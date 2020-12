Italien wird vom 21. Dezember bis 6. Januar erneut in eine harte Situation geraten. Das sagte Premierminister Conte. Geschäfte, Bars und Restaurants müssen im Kampf gegen die schnell wachsende Zahl geschlossen bleiben.

Angesichts der rasch steigenden Koronazahlen verhängt die italienische Regierung eine weitere harte Sperrung für das gesamte Land. Dies gilt vom 21. Dezember bis zum 6. Januar, kündigte Ministerpräsident Giuseppe Conte in der Nacht an.

Ihm zufolge bleiben alle Geschäfte, die nicht für den täglichen Bedarf notwendig sind, und alle Restaurants geschlossen, Reisen zwischen verschiedenen Regionen sind verboten, und Sie dürfen Ihr Zuhause nur in begrenztem Umfang verlassen.

Das Haus darf nur mit wenigen Ausnahmen verlassen werden

Conte sprach nach einer Kabinettssitzung, in der die neuen Regeln beschlossen wurden. Demnach sollte jeder Haushalt die Wohnung nur einmal am Tag verlassen. Reisen in eine andere Region sind verboten, dies gilt auch für Zweitwohnungen. De facto sollten Ausnahmen von den Regeln nur aus beruflichen oder gesundheitlichen Gründen möglich sein. Religiöse Feiern sind bis 22 Uhr erlaubt

Die harte Sperrung vom 28. bis 30. Dezember und 4. Januar soll jedoch etwas gelockert werden. Dann sollten Geschäfte in der Lage sein, kurz zu öffnen und sich ohne Angabe von Gründen zu bewegen.

Italien war das erste europäische Land, das im Frühjahr von der Pandemie mit voller Wucht getroffen wurde. Die Krankenhäuser konnten nicht mehr alle Patienten versorgen. Mit einer strengen Sperrung konnte die erste Koronawelle endlich unter Kontrolle gebracht werden. In der Zwischenzeit kämpfen Italien und seine europäischen Nachbarn mit einer dramatischen zweiten Welle.