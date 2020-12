Fahren Sie Ihren Laptop lieber herunter oder schließen Sie ihn einfach?

Und so funktioniert es: Bei Windows-Geräte Sie können festlegen, was Ihr Laptop beim Schließen tun soll. Sie können diese Einstellung in den Energieoptionen des Betriebssystems vornehmen. Geben Sie dazu bitte “Windows” und “X” auf der Tastatur ein. In einem Fenster können Sie dann “Energieoptionen” auswählen. Im Menüpunkt “Wählen Sie aus, was beim Schließen des Computers geschehen soll” können Benutzer festlegen, was der Laptop beim Schließen tut. Im Bereich “Batterie” können Sie “Beim Schließen” auswählen und dort die Option “Herunterfahren” verwenden. Wenn Sie die Änderungen gespeichert haben. Ihr Laptop hat jetzt die neue Einstellung gespeichert und verwendet die neue Funktion, sobald Sie den Laptop schließen.