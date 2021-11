Regenfälle in Kanada zwingen zur Evakuierung der Stadt und zur Schließung großer Ölpipelines | Hochwassernachrichten

Massive sintflutartige Regenfälle haben am Montag die Provinz British Columbia im Westen Kanadas getroffen, Erdrutsche verursacht, Straßen gesperrt, eine ganze Stadt evakuiert und eine Ölpipeline zur Schließung gezwungen.

Die Behörden in Merritt, etwa 200 km (124 Meilen) nordöstlich von Vancouver, ordneten den 7.100 Bürgern an, das Land zu verlassen, nachdem das steigende Wasser Brücken durchtrennt und die Kläranlage zur Schließung gezwungen hatte.

„Das fortgesetzte Wohnen der Gemeinde ohne sanitäre Einrichtungen birgt die Gefahr eines massiven Rückflusses von Abwasser und ein Risiko für die persönliche Gesundheit“, sagte die Stadt in einer offiziellen Mitteilung.

In einigen Gebieten regnete es am Sonntag 200 mm (8 Zoll) – die Menge, die sie normalerweise in einem Monat sehen – und die Flut setzte sich am Montag fort, wobei die Straßen mit Schlamm oder bis zu 250 mm (10 Zoll) Wasser bedeckt waren.

„Die heftigen Regenfälle und die anschließenden Schlammlawinen/Überschwemmungen hatten Auswirkungen auf verschiedene Autobahnen im Landesinneren von British Columbia“, teilte das Verkehrsministerium von British Columbia auf Twitter mit.

Blick auf eine Straße in der Nähe von Popkum nach Schlammlawinen und Überschwemmungen in British Columbia, Kanada, 14. November 2021 [Courtesy of British Columbia Transportation/via Reuters]

Stürme erzwangen die Schließung der Trans Mountain-Pipeline, die Rohöl von Alberta an die Pazifikküste transportiert. Die Linie hat eine Kapazität von 300.000 Barrel pro Tag.

Die Arbeiten an einem geplanten Erweiterungsprojekt wurden ebenfalls eingestellt, teilte die Betreibergesellschaft mit.

Retter wurden eingesetzt, um Menschen zu befreien, die stundenlang in 80 bis 100 Autos und Lastwagen zwischen Schlammlawinen in der Nähe der Stadt Agassiz gefangen waren, sagte der Sicherheitsminister der Provinz Mike Farnworth während einer Pressekonferenz.

Die Menschen müssten möglicherweise auf dem Luftweg evakuiert werden, sagte er, obwohl starke Winde „diese Bemühungen gefährden könnten“.

„Die Seite des Berges ist gerade eingestürzt“, sagte der gestrandete Autofahrer Paul Deol dem CBC.

Farnworth sagte, es habe „mehrere durch den Regen verursachte Vorfälle“ im Südwesten und im Zentrum der Provinz gegeben und nannte die Situation „dynamisch“.

„Das Wetter ist sehr schwierig.

Etwa 29 km weiter östlich zeigten auf Facebook gepostete Aufnahmen Teile einer weggespülten Straße in der Nähe der Stadt Hope.

In der Stadt Abbotsford außerhalb von Vancouver haben die Behörden die Evakuierung von mehr als 100 Häusern in mehreren von Überschwemmungen und Erdrutschen bedrohten Vierteln angeordnet.

Es wird erwartet, dass Stürme später das Gebiet treffen und höchstwahrscheinlich Stromausfälle verursachen, sagten Beamte.

Der Sturm ist die zweite Wetterkatastrophe, die die Pazifikprovinz innerhalb weniger Monate heimgesucht hat. Ende Juni erreichten die Temperaturen ein Allzeithoch, mehr als 500 Menschen kamen ums Leben und verursachten Brände, die eine Stadt zerstörten.