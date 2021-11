Österreich wählt „große Freiheit“ – The Hollywood Reporter

Österreich hat ausgewählt Groß Freiheit, ein Gefängnisdrama mit Franz Rogowski als deutscher Homosexueller, der in den Jahrzehnten nach dem Ersten Weltkrieg mehrmals wegen „abweichender Praktiken“ festgenommen wurde, um das Land bei den Oscars 2022 in der Kategorie des besten internationalen Filmmaterials zu vertreten.

Sebastian Meises intensives Gefängnisdrama, das dieses Jahr in der Box Un Certain Regard in Cannes uraufgeführt wurde, befasst sich mit der fast vergessenen Geschichte der deutschen Anti-Homosexuellen-Gesetze aus dem Jahr 1871, die zur massiven Verfolgung und Ermordung von Homosexuellen unter den Nazis führten Regime. , die aber in Westdeutschland nach dem Zweiten Weltkrieg bis Ende der 1960er Jahre in den Büchern blieb.

Rogowski spielt den nach Paragraf 175 des berüchtigten Schwulengesetzes verurteilten Hans, der nach dem Zweiten Weltkrieg aus einem Konzentrationslager überstellt wird, um den Rest seiner Haftstrafe in einem westdeutschen Gefängnis zu verbüßen. Georg Friedrich spielt Viktor, einen älteren homophoben Häftling, der es zunächst vehement ablehnt, mit Hans zusammenzusitzen. Der Film spielt zwischen mehreren Nachkriegsperioden und veranschaulicht, wie sich die schwulenfeindliche Stimmung und die Kriminalisierung von Homosexualität jahrzehntelang fortsetzten, bis der Paragraph 175 1969 in Deutschland endgültig abgeschafft wurde.

Tiny Austria hat bei den Oscars, bei denen das Land zweimal den Internationalen Spielfilmpreis gewann, sein Bestes für Stefan Ruzowitzkys Film gegeben Fälscher 2007 und das von Michael Haneke Liebe in 2012.

Die Liste der Finalisten für die Kategorie Internationale Spielfilme bei den Oscars 2022 wird am 21. Dezember bekannt gegeben. Die Nominierungen werden am 8. Februar bekannt gegeben und die 94. Oscarverleihung findet am 27. März statt.