Red Bull Wololo III: DauT Age Of Empires gewinnt

Manchmal ist es kaum zu glauben, dass Age of Empires 2 1999 herauskam und immer noch eine unglaublich aktive Wettbewerbsszene hat. Einer der ältesten Konkurrenten im Spiel ist Darko ‘DauT’ Dautovic. Er startete im Jahr 2002 – und jetzt, 19 Jahre später, hat er einen der Favoriten des Turniers, Kai ‘Liereyy’ Kallinger, im Finale mit einem Ergebnis von 4: 3 besiegt.

DauT ist in der Age of Empires 2 Definitive Edition-Szene dafür bekannt, immer Meta-Breaking-Taktiken anzuwenden. Extrem schnell vorwärts gerichtete Burgen, unkonventionelle Einheiten und bizarre Strategien sind alles Taktiken, mit denen DauT seine Gegner überwältigt. Liereyy hingegen ist bekannt für seine vielschichtigen Angriffe und knackigen Mikroeinheiten, die seine Gegner beschäftigen. Die beiden Spieler sind in ihrer Herangehensweise an das Spiel gegensätzlich, was es zu einer guten Möglichkeit gemacht hat, das Wololo III-Finale zu gewinnen.

Hast du etwas von der Aktion verpasst? Keine Sorge, wir haben alles, was am letzten Wochenende passiert ist.

Das Wochenende begann voller Umwälzungen. Mr_Yo, Gewinner der ersten Ausgabe von Red Bull Wololo, wurde im Viertelfinale von DauT (3: 1) geschlagen. Es war das erste Anzeichen dafür, dass DauT ein sehr tiefes Rennen fahren würde. Auf der anderen Seite des Racks schlug Liereyy Hamzah ‘Hera’ El-Baher in einer Wiederholung des Wololo II-Finales mit 3: 2. Aber die vielleicht größte Überraschung war Ørjan ‘TheViper’ Larsen, der auf Ville ‘Villese’ Jämsä (2-3) fiel. Die Ergebnisse des Viertelfinals haben uns drei neue Spieler im Halbfinale beschert: Daut, Villese und Hoang ‘ACCM’ Huy. Sowohl DauT als auch Liereyy haben ihr Halbfinale überzeugend gewonnen, was uns auf den Kampf zwischen Jugend und Erfahrung und zwischen Mikro und Makro vorbereitet hat. Könnte DauTs unkonventionelle Taktik das Mikromonster des jungen Liereyy besiegen?

Auf der ersten Karte, Arabien, eröffnete DauT mit einer aggressiven Armbrustöffnung. Er wollte sehen, ob er Liereyy in seinem eigenen Spiel schlagen konnte. Aber der junge Österreicher war bereit mit einer eigenen Armee von Bogenschützen. Liereyy kehrte den Angriff von DauT um und verfolgte ihn, während er sich kontinuierlich mit neuen Einheiten verstärkte. DauT war nicht bereit für den Gegenangriff und tippte schnell.

In Sacred Springs, der zweiten Karte, öffnete sich DauT aggressiver. Mit einer kleinen Armee von Pfadfindern betrat er die Basis in Lierrey, um verheerenden wirtschaftlichen Schaden zuzufügen. Liereyy schreckte die DauT-Späher letztendlich ab, konnte sie aber nicht töten. DauT drängte und drückte Liereyy weiter aus allen Blickwinkeln, was es ihm äußerst schwer machte, seine Wirtschaft zu erweitern. Auf der anderen Seite der Karte wuchs DauT schnell und baute aufgrund seiner anfänglichen Aggression eine noch größere Wirtschaft auf. DauT machte dann seinen ersten unkonventionellen Schritt und entschied sich für Kavallerie-Bogenschützen, Einheiten, die oft als zu teuer für das angesehen werden, was sie tun können. Aber DauT massierte eine kritische Menge und umkreiste Liereyys Standbildkomposition. Liereyy tippt und DauT gleicht die Punktzahl aus.

Auf der dritten Karte, Lowland, ist DauT wieder der Angreifer. Die beiden Akteure begannen mit einer relativ wirtschaftlichen Öffnung, indem sie sich auf den Bau von Stadtzentren konzentrierten, die die Produktion zusätzlicher Arbeitskräfte ermöglichen. Doch kurz nach Fertigstellung seiner Produktionsgebäude versuchte DauT erneut, Liereyy mit billigen Pfadfindern zu überwältigen. Obwohl Liereyy etwas besser verteidigen kann als auf der zweiten Karte, verlor er dennoch wertvolle Arbeiter und die Kontrolle über die Karte. Zu diesem Zeitpunkt wurde die große Strategie von DauT klar. Während der gesamten Serie würde er versuchen, Liereyy in der Defensive zu halten, damit er nicht das tun kann, was er am besten kann: mehrzackige Angriffe. Mit dieser Strategie gewinnt DauT Spiel 3 und bringt ihn mit 2: 1 auf die Karte.

Liereyy lernte jedoch schnell und in Karte vier entschied er sich, zu Beginn des Spiels mehr zu spielen, indem er DauTs Aggression zu Beginn des Spiels anpasste. Haboob, die dritte Karte, ist im Vergleich zu den anderen Karten im Kartenpool extrem klein. Beide Spieler entschieden sich zu Beginn des Spiels für Aggression, aber Liereyys Top-Mikrofon gewinnt und er bindet das Ergebnis mit 2: 2.

Auf der fünften Karte der Serie, Atacama, war Liereyy der erste Angreifer, was normalerweise nicht sein Stil ist. Liereyy ist ein Spieler, der gerne mitten im Spiel gewinnt, indem er seinen Gegner mit kleinen Gefechten auf der ganzen Karte ausstreckt. DauT war überrascht und begann schnell, Arbeiter an Liereyys frühe Späher zu verlieren. Vor diesem Hintergrund begann Liereyy mit dem Bau aller seiner Produktionseinheiten und begann, die DauT-Arbeiter zu stupsen und zu schubsen. 12 Minuten nach Spielbeginn hat DauT fast 20 Minuten Leerlaufzeit für seine Mitarbeiter gesammelt, während Liereyy auf halbem Weg ist. Mit einer viel größeren Wirtschaft konnte Liereyy DauT überwältigen und in den Matchball gelangen.

Cattails, die sechste Karte in der Serie, hat einen riesigen See in der Mitte. Beide Spieler entschieden sich dafür, sofort in den Seekrieg einzusteigen, und Liereyy schien die Oberhand über das Wasser zu haben und übte Druck auf die DauT-Docks aus. Aber die Koreaner in DauT haben eines der mächtigsten Kriegsschiffe im Spiel – sie tauchen schnell von den Docks auf, um das Blatt der Schlacht zu wenden. Nachdem DauT das Wasser übernommen hatte, konzentrierte er sich auf das Land, indem er eine riesige Menge Kriegswagen baute. Liereyy versuchte, seine Verteidigungslinie aufrechtzuerhalten, aber DauT brach durch und begann mitten in Liereyys Basis mit dem Bau von Burgen. Es sah so aus, als könnte Liereyy etwas zurückschieben, tippte aber schnell darauf, dass DauT nun die volle Kontrolle über die Karte hat und überall Burgen gebaut werden.

Auf der letzten Karte, Acclivity, zeigte uns DauT erneut etwas Neues, indem wir uns für gefiederte Bogenschützen entschieden. Während Liereyy den Grundstein entdeckte, der abgebaut wurde (was auf eine schnelle Burg hinweist, das Produktionsgebäude für die gefiederten Bogenschützen), schien er die Situation nicht sofort zu bemerken. Augenblicke später begann der Österreicher, die Basis bei DauT anzugreifen und sah die Bogenschützen zum ersten Mal. DauT war eine Zeitbombe, denn wenn Liereyy sich nicht um seine massive Armee kümmerte, würde er überrannt werden. Liereyy drückte und drückte und richtete Schaden an, aber es war eindeutig nicht genug. DauT massierte seine gefiederten Bogenschützen und überquerte die Karte, um den letzten Nagel in den Sarg zu stecken. 4-3 für DauT!