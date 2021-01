Pünktlich zur Weltmeisterschaft erzielt Mikaela Shiffrin den ersten Slalomsieg seit einem Jahr

Direkt im Anschluss Mikaela Shiffrin Als er am Dienstagabend im verschneiten Schnee von Flachau, Österreich, die Ziellinie überquerte, zeigte eine Anzeigetafel seinen ersten Slalomsieg seit über einem Jahr. Shiffrin pumpte mit den Armen und schrie, eine seltene Feier, die einigen seiner wichtigsten Siege vorbehalten war.

“An manchen Tagen wache ich auf und das erste, was ich tun möchte, ist so laut zu schreien, dass jeder auf der Welt es hören kann”, sagte ein nachdenklicher Shiffrin später. „Ich versuche, diese Energie in das Skifahren zu stecken, weil ich nicht weiß, wo ich sie sonst einsetzen soll.

„Heute Nacht war es, als könnte ich etwas von diesem Gefühl loslassen, das wie dieses dunkle, schreckliche Ding in meiner Seele aussieht. … Jedes Mal, wenn ich renne und wieder nachdenke, verlasse ich einen Teil davon.

Nachdem Shiffrin 2020 seine Dominanz im Slalom erobert hatte, feierte er seinen ersten Sieg in seiner Markendisziplin seit dem 29. Dezember 2019.

Sie setzte sich mit 0,19 Sekunden Vorsprung gegen die Österreicherin durch Katharina Liensberger unter den Lichtern in Flachau, Österreich. schweizerisch Wendy Holdener wurde Dritter, gefolgt von Slowakisch Petra Vlhova, der beste Slalomfahrer des letzten Jahres.

Shiffrin hatte den schnellsten ersten Lauf und war der letzte Skifahrer, der im zweiten Lauf herauskam, als der Schnee fiel. Er hatte einen Vorsprung von 0,33 vor Liensberger, der zur Hälfte des Rennens halbiert wurde.

“Der zweite Lauf war vielleicht der beste Slalom-Ski, den ich in einem Rennen hatte”, sagte Shiffrin, der 300 Tage zwischen den Rennen nach dem Tod seines Vaters am 2. Februar im ORF verbrachte. „Nehmen Sie eine andere Denkweise. Ich lerne diese Saison wieder. “”

Er erzielte Shiffrins 68. Weltcup-Sieg und brach damit ein Unentschieden mit dem Österreicher Marcel Hirscher Dritter auf der Karriereliste hinter den Schweden Ingemar Stenmark (86) und Lindsey Vonn (82). Es war Shiffrins 100. Weltcup-Podium. Shiffrin brach auch ihre Krawatte für die meisten Siege in einer Disziplin von einer Frau mit Vonn (bergab).

Es war der letzte Slalom, bevor Shiffrin nächsten Monat einen fünften Weltmeistertitel in Folge gewann.

Und es gab ihr ein Lebensgefühl, das sie seit etwa zwei Jahren nicht mehr im Wettbewerb gefühlt hatte. Danach hat sie die Social-Media-Beiträge mit einem Wort versehen: Unleashed.

“Eines dieser Rennen, von denen Sie sich wünschen, dass es nie zu Ende geht”, sagt sie. „Ich liebe es, mich so zu fühlen. Es ist wahrscheinlich eines der ersten Gefühle, die ich seit langer Zeit hatte und die ich wirklich behalten möchte.

Am Dienstag war der Amerikaner in den letzten sechs Slaloms geschlagen worden, wobei Vlhova eine Handvoll gewann. Es war das Doppelte von Shiffrins bisher längster Zeitspanne zwischen den Siegen seit dem ersten seiner 44 Weltcup-Slalom-Siege mit 17 im Jahr 2012.

“Es sieht ein bisschen wie ein Neuanfang aus”, sagte sie. „Die meisten meiner Siege und besten Rennen liegen hinter mir. Es ist schon angekommen. Und mit 25 ist es seltsam zu denken, dass der größte Teil meines besten Rennens meiner Karriere bereits vorbei ist.

Vor zwei Wochen führte Shiffrin nach der ersten Runde eines Slaloms im österreichischen Semmering und wurde Dritter.

“Wenn Sie im ersten Lauf und im zweiten Lauf an der Spitze stehen, ist das Warten ewig”, sagte sie. „Bei Semmering hatte ich das Gefühl und ich dachte nur, ich kann es nicht tun. Und heute fühlte ich das und … jede Sekunde, wie ich war, lass mich gehen, lass mich gehen, lass mich gehen. Ich möchte gehen.

„Es ist erstaunlich, aber das bedeutet nicht, dass es erledigt ist. Es ist nur so, dass heute Abend wirklich sehr, sehr gut war.

Shiffrin dominiert den Slalom erst seit Jahren. In den letzten Saisons hat Vlhova begonnen, Siege zu erringen. Jetzt haben drei verschiedene Frauen die letzten drei Slaloms gewonnen und Liensberger wurde in jedem Rennen Zweiter.

“Ich fange an, es mehr zu genießen”, sagte Shiffrin über den Wettbewerb. „Es ist immer ein bisschen beängstigender oder energischer, wenn man denkt, dass all diese Mädchen da sind. Wenn ich einen Fehler mache, gewinne ich nicht und stehe nicht auf dem Podium.

Shiffrin fährt am Samstag und Sonntag erneut in Riesenslaloms in Kranjska Gora, Slowenien, live auf dem Olympischen Kanal und Peacock Premium. Ein vollständiger Live-TV- und Sendeplan ist hier.

Shiffrin gewann am 14. Dezember den letzten Weltcup-Riesenslalom, seinen ersten Sieg seit dem Tod seines Vaters. Am Dienstag nannte sie den Sieg „Glück“, gefolgt von Lachen und sagte, er sei von Traurigkeit begleitet.

“Sie können nicht wirklich vorwärts gehen, bis Sie aufgehört haben, zurück zu versuchen, und ich habe es schwer damit”, sagte sie. „Ich möchte so viele Dinge ändern, die letztes Jahr passiert sind. Es ist schwer, das nicht zu wollen, nur zu wollen, dass das Leben so ist, wie es vor dem 2. Februar war. Ich werde wahrscheinlich eine Weile damit ringen, aber ich denke, heute Abend war ein Schritt nach vorne.

