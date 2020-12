Tanzen für sich: als der Walzer solo ging

Der Walzer kann stundenlang in einer endlosen Drehung weiterlaufen, während Partner, die sich in den Armen zusammengerollt haben, über eine wimmelnde Tanzfläche peitschen. Es erfordert eine erhebliche Menge an körperlichem Kontakt, weshalb der Walzer bis zum Beginn des 19. Jahrhunderts als schuldiges Vergnügen galt, als seine Popularität die Bequemlichkeit endgültig zunichte machte. Und jetzt, während der Coronavirus-Pandemie, zieht der Tanz eines engen Partners wieder die Augenbrauen hoch.

In Wien, dem Geburtsort des Walzers, beendete eine Welle von Absagen die jährliche Ballsaison. Normalerweise finden im Januar und Februar Hunderte von luxuriösen Feierlichkeiten in der ganzen Stadt statt, darunter ein Silvesterball Silvesterball in der Hofburgim Kaiserpalast. Unmittelbar nach dem Ende der diesjährigen Veranstaltungen begannen die Sperren. Die Planung für eine neue Saison ist zum Stillstand gekommen.

Der Walzer mag den Ruf haben, der ultimative Gesellschaftstanz für Partner zu sein – wie er traditionell bei Bällen aufgeführt wird -, aber es gibt eine andere Interpretation, die in diesem Pandemiejahr der körperlichen Distanzierung mitschwingt. Vor über einem Jahrhundert verwandelte die Wiener Tänzerin Grete Wiesenthal den Walzer in eine kraftvolle Form der Solobewegung.