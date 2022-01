Red Bull F1-Berater Marko ruft „Betrug“ in der Formel E wegen der Verwendung von Dieselgeneratoren aus

Die Formel E hat viele große Hersteller dazu gebracht, ein Team in der Serie zu haben. Große Marken wie Porsche, Mercedes und Audi haben sich alle in der Serie versucht. Interessanterweise erwähnte Red-Bull-Berater Helmut Marko, dass er kein Interesse daran habe, ein Team in der Formel E zu haben.

Marko nannte die Formel-E-Serie einen Betrug, da er behauptet, dass sie große Dieselgeneratoren zum Aufladen ihrer Batterien verwenden. Der Österreicher verriet, dass das Red-Bull-Team kein Interesse daran habe, in den Sport einzusteigen.

Wie von berichtet Motorsport-Türkei, verriet Helmut, dass er bei einem Formel-E-Rennen dabei war, und das war es für ihn. Er behauptet, bei seinem Besuch in Uruguay riesige Dieselgeneratoren gesehen zu haben.

„Viele Leute haben versucht, uns dorthin zu bringen, aber mir hat es gereicht, ein Rennen zu besuchen. Wir haben ihnen ganz klar gesagt: „Nein, wir kommen nicht“. Ich habe in der Formel E gemerkt, dass es sich eigentlich um einen Namensbetrug handelt. Ich habe mir das Rennen in Uruguay angeschaut und dann diese riesigen Dieselgeneratoren gesehen.“ fragte Helmut.

Helmut Marko von RedBull Racing

Formula E verwendet eine spezielle Mischung aus Glycerin und Zuckeralkohol zum Aufladen der Batterien. Es wäre also interessant, von Marco zu hören, wie er zu dem Schluss gekommen ist, dass die Serie Dieselgeneratoren verwendet.

Nun, die Aussage des Österreichers bedeutet, dass das Team in naher Zukunft wohl nicht in die Serie einsteigen wird. Es ist bedauerlich, dass eine Marke wie Red Bull trotz des großen Interesses anderer Top-Namen im Motorsport keine Pläne hat, in die Formel E einzusteigen. Hoffentlich könnte das österreichische Team seine Meinung über diese Entscheidung ändern und sich jetzt in der wohl aufregendsten Motorsportserie der Welt versuchen.

Was halten Sie von dieser Aussage von Marko?

