Entdecken Sie die verschiedenen Gehirnlappen

Sie haben wahrscheinlich schon gehört, dass Ihr Gehirn eine rechte und eine linke Hälfte hat, die als Hemisphäre bekannt ist. Interessanterweise jede Hemisphäre des menschlichen Gehirns steuert die Gegenseite vom Körper. Jede Hälfte des Gehirns hat auch vier Funktionsbereiche, die als Lappen bekannt sind. Es gibt auch einen einzigartigen, weniger bekannten Lappen im Gehirn. Werfen wir einen Blick auf diese fünf Lappen und was sie tun.

Frontallappen

Der Frontallappen ist der größte der Hirnlappen und befindet sich hinter der Nasenhöhle. Es ist verantwortlich für die Steuerung von Körper- und Augenbewegungen, reibungslosen motorischen Bewegungen und motorischer Sprache. Tee Funktionen Es wirkt sich auf das Gedächtnis, das Urteilsvermögen, die Problemlösung, das Sexualverhalten und den Ausdruck von Emotionen aus. Unsere Frontallappen können beides sein rechts- oder linksseitig dominant in Bezug auf die Kontrolle von Sprache und Sprache, obwohl die meisten Menschen diese Informationen auf der linken Seite speichern. Beleidigungen bzw Schäden am Frontallappen können die Folge sein bei Aufmerksamkeits-, Planungs- und Organisationsschwierigkeiten sowie verminderter Motivation, Stimmungsschwankungen, schlechter Impulskontrolle, Hemmungsverlust und Persönlichkeitsveränderungen. Krampfanfälle oder Epilepsie im Frontallappen kann durch Schlaganfall, Infektion oder traumatische Verletzungen verursacht werden – oder kann in einem so genannten Zustand vererbt werden autosomal dominante nächtliche Frontallappenepilepsie. Es gibt auch eine allgemein akzeptierte (aber kaum verstandene) Verbindung zwischen Frontallappendysfunktion und Schizophrenie.

Parietallappen

Sitzt hinter dem Frontallappen, nahe der Spitze und Mitte des Zerebraler Kortex, der Parietallappen ist verantwortlich für Bewegungskoordination, mathematische Berechnungen, räumliche Orientierung, Berührungsempfindung, visuelle Wahrnehmung und Sprache. Beschädigung des rechten Scheitellappens kann dazu führen, dass Sie eine Seite Ihres Körpers nicht mehr pflegen können, z. B. beim Waschen oder Anziehen. Dieser Zustand wird aufgerufen kontralaterale Vernachlässigung. Wenn der linke Parietallappen beschädigt ist, kann dies zum Gerstmann-Syndrom führen – benannt nach dem österreichischen Neurologen Josef Gerstmann, der es 1924 entdeckte. Der Zustand ist durch vier verschiedene neurologische Probleme gekennzeichnet: Unfähigkeit, die eigenen Finger oder die eines anderen zu identifizieren (genannt Finger Agnosie); Verlust der mathematischen Fähigkeiten; Unfähigkeit, zwischen rechter und linker Körperseite zu unterscheiden; und Schreibunfähigkeit. Wenn beide Scheitellappen beschädigt sind, kann dies dazu führen Balint-Syndrom — wodurch Menschen nicht in der Lage sind, genau nach Objekten zu greifen, die sie betrachten; unfähig, die Augen auf ein Objekt zu richten; und nur Teile eines Bildes sehen können, anstatt das gesamte Bild.

Occipitallappen

Tee Der kleinste Lappen ist der Hinterhauptslappen, das hauptsächlich für die Sehfunktion verantwortlich ist. Es besteht aus Graten, Falten und Vertiefungen und arbeitet mit dem Auge (insbesondere der Netzhaut) zusammen, um die Tiefenwahrnehmung, die Objekterkennung, die Farbwahrnehmung, die Gesichtserkennung und mehr zu steuern. Es ist auch abhängig von Stirn- und Schläfenlappen, um Informationen visuell aufzunehmen und sich daran zu erinnern. Okzipitallappenschäden können visuelle Halluzinationen verursachen; Unfähigkeit, bekannte Gesichter, Wörter, Formen oder Farben zu erkennen; und Schwierigkeiten mit dem Gleichgewicht, Stehen und Bewegen. Die Bedingung Synästhesie ist mit dem Okzipitallappen verbunden. Dieses Phänomen tritt auf, wenn Menschen eine Erfahrung durch einen anderen Sinn machen als den, in dem sie auftritt. Wenn jemand beispielsweise ein bestimmtes Wort hört, sieht er eine bestimmte Farbe, oder wenn er Musik hört, sieht er bestimmte Formen.

Temporallappen

Amygdala, Hippocampus, Wernickes Bereich und olfaktorischer Kortex befinden sich alle in den Schläfenlappen – die mit ihnen verbunden sind mehrere Funktionen. Dazu gehören auditive und visuelle Wahrnehmung, Sprachverständnis, Sprache, Gedächtnis und emotionale Reaktionen. Erkrankungen im Zusammenhang mit Schädigung des Temporallappens Dazu gehören Wernicke-Aphasie, Temporallappenepilepsie und Gedächtnisstörungen. Der Schläfenlappen ist auch mit Persönlichkeitsveränderungen im Zusammenhang mit der Regulierung von Emotionen und zwischenmenschlicher Kommunikation, Schwierigkeiten mit der räumlichen Wahrnehmung und Veränderungen von Durst und Hunger verbunden. Frontotemporallappen-Demenz (FTD) tritt auf, wenn sich abnormale Proteine ​​in den Gehirnzellen ansammeln, und ist die häufigste Demenzform bei Menschen unter 60 Jahren. Während der Ausbruch überall im Alter von 21 bis 80 Jahren beginnen kann, betrifft es am häufigsten Menschen zwischen 45 und 64 Jahren.

Die Insel

Auch bekannt als Inselrinde und Insel Reil (benannt nach deutschem Arzt). Johann Christian Reil der es 1809 entdeckte), die Insel wird jetzt als separater Lappen anerkannt. Dieses dreieckige Gebiet war jedoch lange Zeit ein Rätsel. Dies liegt vor allem an seiner Lage tief im Gehirn, die schwer zugänglich und schwer zu untersuchen ist. Die Insula ist mit Sucht und Heißhunger verbunden. Es spielt auch eine Rolle bei PTBS, Zwangsstörungen, Stimmungs- und Panikstörungen und Schizophrenie. Wenn die Insula Schaden erleidet, die Ergebnis kann umfassen Schwierigkeiten bei der Sinneswahrnehmung, Probleme mit der Schmerzwahrnehmung, Probleme mit dem Sprachverständnis, der Fähigkeit zu sprechen und emotionales Ungleichgewicht.