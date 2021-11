Real Madrid geht ins Rennen um Salzburg-Star Adeyemi

Real Madrid sind ständig auf der Suche nach den klügsten Nachwuchstalenten und haben offiziell ging für Salzburg-Star Karim Adeyemi . ins Rennen. Der 19-jährige Stürmer, der dreimal von Deutschland ausgewählt wurde, hat hat die österreichische Bundesliga in dieser Saison in Brand gesteckt und in 21 Spielen in allen Wettbewerben 14 Tore erzielt, alle 100 Minuten, und zieht unvermeidliche Schlüsse mit einem anderen ehemaligen Salzburger Stürmer, Erling Braut Haaland. Laut deutschen Medien Sport1 Adeyemis Vertreter waren am Donnerstag in Madrid, um sich mit dem Bernabéu-Vorstand über einen möglichen Transfer zu treffen.

Adeyemi hat mit PSG, Liverpool und Atlético europaweit Interesse geweckt auch mit der Front verbunden, obwohl man in Deutschland das Gefühl hat Bayern München zieht bald um wie geplant am Der bayerische Gigant wird im nächsten Sommer vom Rennen um die Verpflichtung von Haaland ausgeschlossen. Adeyemi verbrachte zwei Jahre an der Bayern-Akademie, bevor er zur SpVgg Unterhaching wechselte. Es gibt auch Interesse von anderen Premier-League-Klubs im Player, der von der Kick & Run Sports Group EU vertreten wird.

Adeyemi glänzt in Europa und für Deutschland

CATHRIN MÜLLER (REUTERS)



Adeyemi hat wenig getan, um einen Bieterkampf um seine Dienste zu vermeiden, wobei insbesondere seine Auftritte in der Champions League viele Bewunderer und noch mehr Vergleiche mit Haaland anziehen. Der Salzburger Stürmer hat in vier Spielen dreimal getroffen, um seine Mannschaft an die Spitze der Gruppe G zu bringen und Pole Position für einen Platz im Achtelfinale vor Lille, Wolfsburg und Sevilla.

Seine schnelle Anpassung an die größere Bühne führte im September zu einer Berufung in die deutsche Nationalmannschaft Seitdem hat er drei Länderspiele gewonnen und sein erstes Länderspieltor bei seinem Debüt gegen Armenien in einem 17-minütigen Cameo-Auftritt erzielt. Madrid wird sein Interesse verstärken und ist bereit zu sehen, was Salzburg über Adeyemi verhandelt, dessen aktueller Vertrag bis 2024 läuft.