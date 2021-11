Warum Deutsch die gemeinsame Sprache des alpinen Skisports ist

SÖLDEN, Österreich (dpa) – Die Skigrößen Lindsey Vonn und Aksel Lund Svindal haben sich im Laufe ihrer Karriere fließend gesprochen. Der aktuelle Meister der Gesamtwertung des Weltcups, Alexis Pinturault, belegt seit zwei Jahren Kurse. Und auch Abfahrts-Olympiasiegerin Sofia Goggia hat gerade erst angefangen, es zu lernen.

Deutsch ist zur gemeinsamen Sprache des Skirennsports geworden.

Ob aus den USA, Norwegen, Frankreich oder Italien, immer mehr Weltcup-Skifahrer lernen Deutsch – aus den unterschiedlichsten Gründen.

Einige haben die Grundlagen der Sprache in der Schule gelernt, wie Svindal. Der zweimalige norwegische Olympiasieger und zweimalige Gesamtweltcupsieger kam jedoch erst zu Beginn seiner Skikarriere so richtig ins Gespräch.

„Als ich anfing zu reisen, habe ich versucht, Deutsch zu lernen. Um fair zu sein, die Alpen sind die ursprüngliche Domäne des Skifahrens. Und in den Alpen sprechen wir meistens Deutsch, aber auch Italienisch und Französisch“, sagte Svindal am Freitag in Sölden, wo an diesem Wochenende die Weltcup-Saison beginnt.

„Dann hatte ich einen Techniker, der Englisch sprach, aber Deutsch bevorzugte“, sagte Svindal.

Neben dem praktischen Grund hatte der Norweger auch eine emotionale Motivation, Deutsch zu sprechen.

„Sie lernen die Sprache, weil Sie den Österreichern nicht den Heimvorteil geben wollen. Ich habe auch versucht, mich wie zu Hause zu fühlen. Ich hätte auch gerne Italienisch und Französisch gelernt, aber das habe ich nie getan. Ich habe eine Weile Italienisch probiert, konnte es aber nicht “, sagte Svindal.

In einer Sportart mit tiefen Wurzeln in Mitteleuropa ist Deutsch eine naheliegende Wahl für die Kommunikation. Es ist die Hauptsprache in Deutschland, Österreich, der Provinz Nordwestitalien und der Ostschweiz, einer Region, in der Skirennsport traditionell zu den beliebtesten Sportarten zählt.

Viele hochkarätige Skitrainer und Techniker, die die Ski vor Training und Rennen präparieren, kommen aus dieser Region, die jedes Jahr einen Großteil der Weltcuprennen ausrichtet.

„Unser Sport ist dort, wo Deutsch gesprochen wird, wirklich wichtig“, sagte Pinturault. „Außerdem können sie in Slowenien, Kroatien und ein wenig in Tschechien Deutsch. Und das ist etwas ganz Wichtiges in unserem Sport.

Der Franzose belegte zwei Jahre lang Deutschkurse.

„Das war wirklich wichtig, auch weil ich in der Schule nie Deutsch gelernt habe, also nur für die Grundlagen, vor allem mit meinem Soldaten. Und in meinem Team habe ich ein paar Österreicher, damit ich mit ihnen auf Deutsch sprechen kann“, sagte Pinturault.

In einer Pressekonferenz vor dem Start seiner Titelverteidigung an diesem Wochenende gab Pinturault in 10 Minuten drei TV-Interviews: das erste auf Französisch, das nächste auf Englisch und das letzte auf Deutsch.

„Es ist noch nicht perfekt, ich muss mich verbessern, vor allem auf Deutsch“, sagte er. „Manchmal kommt ein Wort auf Englisch, wenn ich Deutsch spreche. „

Deutsch lernen ist nicht immer die Vorliebe von Skifahrern.

Während viele Mitglieder des italienischen Skiteams aus Südtirol kommen und es als Muttersprache sprechen, muss Goggia es von Grund auf lernen.

„Ein bisschen“, was „ein bisschen“ bedeutet, sagte Goggia, als er nach seinen Deutschkenntnissen gefragt wurde.

Ihr Helmsponsor, ein österreichisches Energy-Drink-Unternehmen, möchte, dass sie die Sprache lernt.

„Als Red-Bull-Athlet muss man Deutsch sprechen“, sagte der Italiener.

Doch es gibt Weltcup-Skifahrer, die auf Deutschlernen verzichten, wie Petra Vlhova.

„Nein, ich hatte es in meiner Schule, aber ich weiß nichts. Tut mir leid für die Deutschen, aber die Sprache gefällt mir nicht so gut“, sagte die englischsprachige Gesamtsiegerin der Damen aus der Slowakei.

Und während sie gerade eine andere Sprache lernt, ist es nicht Deutsch.

„Ich versuche Italienisch zu lernen, weil ich viele Italiener in meinem Team habe. „

___

Mehr AP-Skifahren: https://apnews.com/hub/skiing und https://twitter.com/AP_Sports

___

Eric Willemsen auf Twitter: https://twitter.com/eWilmedia