Elon Musk teilt seine Lieblings-Animationsserie mit seinen Fans

Wenn es um Anime-Empfehlungen geht, können Sie diese mit einer einfachen Suche online finden. Da das Medium weiter wächst, hat die Fangemeinde immer mehr Shows gefunden, um mit Newcomern hausieren zu können. Natürlich gehen einige dieser Empfehlungen weiter als andere, und Jede von Elon Musk wird sicherlich Aufmerksamkeit erregen. Tatsächlich ist das letzte Woche passiert, als der Chef von SpaceX und Tesla Motors sein Ranking online eingereicht hat und die Fans bereits eilen, um die Shows zu sehen.

Musk ist kein Unbekannter in der Welt der Popkultur, wobei der CEO kürzlich als Gastgeber von Saturday Night Live fungierte. und lassen Sie sich in die beliebte Zeichentrickserie von Rick und Morty und die Simpsons. Als er sich in letzterem selbst spielte, porträtierte er in der Adult Swim-Serie eine seltsame Alternative-Reality-Version von sich selbst, die fast identisch mit seinem wirklichen Leben war, aber die große Abwehrkräfte entwickelt hatte, um ihm zu helfen, ihrem neuen Namen gerecht zu werden. Obwohl wir nicht wissen, wo Musk als nächstes in der Welt der Popkultur erscheinen wird, da das Potenzial Genshin-Einschlag Crossover ist den Bach runter gegangen, wir wären sicherlich nicht überrascht, wenn es in Zukunft lebhaftere Live-Action-Auftritte machen würde.

Elon Musk besuchte seinen offiziellen Twitter-Account, um einige seiner Lieblingsanimes zu empfehlen, darunter solche wie Death Note, Neon Genesis Evangelion, Dein Name, Full Metal Alchemist, Prinzessin Mononoke, und viele mehr:

Death Note, Evangelion, Ghost in the Shell, Chihiros, Prinzessin Mononoke, Full Metal Alchemist, Dein Name – Elon Musk (@elonmusk) 14. Oktober 2021

Nach diesem Tweet wurde Musk auch gefragt, was ihm am besten gefällt Todesdrohung zwischen der berüchtigten Protagonistin Light Yagami und dem jungen Detektiv L, der den Auftrag hat, Kiras Identität herauszufinden und ihrem mörderischen Amoklauf ein Ende zu setzen:

Todesdrohung hat keine neuen Anime-Pläne enthüllt, um die Welt auf dem kleinen Bildschirm weiter zu erweitern, aber die Macher des Dark-Franchise sind kürzlich mit ihrem neuen Plan für die Herbst-Anime-Saison in die Mitte zurückgekehrt Ende Platin.

