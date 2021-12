Ralph Hasenhuttl gibt zu, dass er während der Amtszeit von Southampton seine Ambitionen anpassen musste

Ralph Hasenhuttl hat zugegeben, dass er sich mit Southamptons täglichem „Überlebenskampf“ in der Premier League arrangieren musste, als er drei Jahre an der Spitze der Saints erreicht hat.

Österreichs Premier-League-Trainer versprach, bei seiner Ankunft im St. Mary’s Stadium im Dezember 2018 „meine Fußspuren im Schnee zu hinterlassen“.

Der 54-Jährige ist seitdem der dienstälteste Manager von Southampton seit Chris Nicholl, der den South Coast Club zwischen 1985 und 1991 verwaltete, aber nun bekannt gegeben hat, dass er sich während dieser Zeit anpassen musste.

Der ehemalige Trainer von RB Leipzig gab zu, dass er in den englischen Fußball gekommen war, um die Saints nach Europa zu führen, öffnete jedoch schnell die Augen für die finanzielle und taktische Macht der Premier League.

Auf die Frage nach seiner bisherigen Zeit in Southampton antwortete Hasenhuttl: „Ich soll alles in einer Minute zusammenfassen!

„Ich bin jetzt schon lange hier, ja, und ich wusste, dass es schwierig werden würde.

„Ich kam von einem Champions-League-Klub und bin jetzt bei einem Klub, dessen Hauptziel es ist, in der Liga zu bleiben.

„Es ist ein Kampf ums Überleben, jeden Tag, jede Woche, mit den Grenzen, die wir mit einem Verein haben. Aber wir haben gute Fortschritte gemacht.

„Auch wenn Sie Spieler für viel Geld verkaufen, versuchen wir, die Mannschaft wieder aufzubauen, das ist der Weg, den wir gehen müssen.

„Es war auch eine Änderung in meiner Meinung, es hat eine Weile gedauert, bis ich das herausgefunden habe, um ehrlich zu sein.

„Als wir hierher kamen, war unser Ziel, den Klub in der Tabelle so weit wie möglich zu führen, vielleicht sogar europäische Plätze zu erreichen.

„Aber dann sehen Sie, wie stark die Liga ist, Sie sehen das Potenzial, und es gibt eine andere Mannschaft, die jetzt mit einem absolut größeren finanziellen Potenzial nach Newcastle kommt als wir.

„Aber die Arbeit wird von dieser harten Arbeit nicht beeinflusst, sie ist immer fantastisch, ich liebe meinen Job jeden Tag und es ist fantastisch, mit meinen Mitarbeitern und dieser Mannschaft in diesem Verein zu arbeiten.

„Wir tun unser Bestes, um den Fans gute Spiele zu bringen, sie stolz auf unsere Mannschaft und unseren Verein zu machen.“

Die Geschichte geht weiter

Southampton empfängt am Samstag Graham Potters Brighton, das seinen ersten Sieg in vier Premier League-Spielen anstrebt, wobei Hasenhuttl über seine Amtszeit an der Südküste nachdenkt – aber auch bestrebt ist, sich zu verbessern.

„Meine Frau und ich genießen das Leben hier sehr, es ist ein wunderbarer Ort zum Leben. Ich liebe die Menschen, ich liebe den Respekt, den sie dir in jedem Teil deines Lebens hier entgegenbringen“, sagte Hasenhüttl.

„Ich muss wirklich sagen, dass ich in diesem Teil nicht viel vermisse. Naja, vielleicht vermisse ich die Berge Österreichs, aber sie laufen nicht weg, sie warten auf mich.

„Die Liga wird von Jahr zu Jahr stärker und härter. Es gibt so viel Geld in der Liga und die besten Spieler kommen in die Liga.

„Jeder entwickelt sich weiter und sehr gute neue Manager kommen mit klaren Plänen.

„Es ist die härteste Liga der Welt, aber es macht so viel Spaß, hier zu spielen, weil man viel lernt.

„Wenn man von drei Jahren hier spricht, bin ich definitiv ein besserer Manager als bei meiner Ankunft.

„Wir haben in drei Spielen acht Gegentore kassiert, okay, vier gegen einen sengenden Liverpool, aber ich dachte, wir hätten das aus unserem Spiel gestrichen, und jetzt steht es wieder auf der Liste der Dinge, die wir lösen müssen.

„Brighton hat einen sehr aufgeschlossenen Manager, der das Beste aus den Spielen aller herauspickt und sie zusammenbringt.

„Sie sind eines der am besten organisierten Teams und haben fantastische Fortschritte gemacht, daher muss ich meinem Kollegen dort unbedingt gratulieren.“