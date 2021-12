Ralph Hasenhüttl schwärmt von Armando Broja

Southampton-Trainer Ralph Hasenhuttl hat Armando Broja gelobt, der derzeit von Chelsea an Saint Mary’s ausgeliehen ist.

Der 20-Jährige war in dieser Saison spektakulär für die Saints.

Er hat bereits vier Tore in sechs Premier-League-Spielen für die Hampshire-Mannschaft erzielt.

Der talentierte Stürmer blieb in der vergangenen Saison an Vitesse ausgeliehen, wo er in 30 Eredivisie-Spielen 10 Tore erzielte.

Angesichts seiner unglaublichen Leistungen in so jungen Jahren wird der albanische Nationalspieler in Zukunft sein Debüt in der ersten Mannschaft des Blues geben.

Broja hat bereits den österreichischen Trainer Ralph Hasenhüttl beeindruckt, der den 20-Jährigen bei seiner Pressekonferenz vor dem Spiel lobte.

Der 54-Jährige erinnerte an den Beitrag des Stürmers während des Duells im September gegen West Ham, der am Sonntag sein Gegner sein wird.

Er sagte (laut fußball.london): „Ich erinnere mich, als es passierte, dass er in diesem Spiel ein paar gute Chancen hatte.“

„Er ist gut als Ersatzspieler und hat in der Vergangenheit auch gezeigt, dass er starten kann“, so der österreichische Trainer weiter.

„Er hat vier Tore geschossen, nachdem er so gut angefangen hatte, ein guter Durchschnitt, um ehrlich zu sein. Er hat es wegen Che . riskiert [Adams] Verletzung. Er war dort und tat alles, um ihr zu helfen, ihr Glück noch einmal zu versuchen.

„Das muss man als junger Spieler machen.“

Southampton hat im letzten Premier-League-Spiel im Crystal Palace 2:2 unentschieden gespielt.

Die Saints wollten eine sieglose Serie von sechs Spielen im Selhurst Park beenden und kamen in eine gute Position, indem sie James Ward-Prowse und Armando Broja zweimal trafen, nachdem sie früh in Rückstand geraten waren.

Am Ende mussten sie sich jedoch mit einem einzigen Punkt zufrieden geben, als Jordan Ayew in der 65. Spielminute den Ausgleich erzielte.

Southampton ist derzeit 15. in der Premier League-Tabelle und hat 17 Punkte aus 17 Spielen geholt.