Harnaaz Sandhu ist offen für den Film Catwoman, nachdem er bei Miss Universe wie eine Katze miaut: „Warum nicht?“ | Bollywood

Harnaaz Sandhu sagte nach einem Miauen beim Miss Universe-Festzug Anfang dieses Monats, dass sie bereit wäre, die Rolle der Catwoman zu übernehmen, wenn sich die Gelegenheit bieten würde. Harnaaz schnurrte beim Wettbewerb auf Geheiß von Moderator Steve Harvey.

Die Gewinnerin der Miss Universe 2021 hatte zuvor ihren Wunsch geäußert, in Zukunft eine erfolgreiche Schauspielerin zu werden. Sie hat bereits in einigen Projekten mitgewirkt, darunter in der Show Colours Udaariyaan.

Auf die Frage, ob sie die DC-Figur sein würde, sagte Harnaaz gegenüber India Today: „Warum nicht? Ich bin eine Person, die sich stark für die Stärkung von Frauen einsetzt und das ist meine Vision. Eine meiner Leidenschaften ist es, gleichzeitig zu agieren und Stereotype zu durchbrechen, indem ich starke Charaktere dafür auswähle, was Frauen sind und sein können. Es wird also das Richtige sein.

Im selben Interview ging Harnaaz auch auf die Kritik an Steve ein, der ihn gebeten habe, auf der internationalen Plattform den Eindruck einer Katze zu machen. Sie sagte, sie finde die Anfrage nicht unangemessen und fügte hinzu: „Ich bin froh, dass Steve, eine so spontane und wundervolle Persönlichkeit (auch eine meiner Lieblingspersönlichkeiten), mir eine solche Frage gestellt hat, dass ich auf der Bühne ich selbst sein konnte und konnte zeige eines meiner großen Talente.

Die Miss Universe-Zeremonie fand im Universe Dome in Eilat, Israel, statt. Harnaaz trat gegen Lalela Mswane aus Südafrika und Nadia Ferreira aus Paraguay an. Harnaaz gewann die Miss Universe-Krone 21 Jahre nachdem Lara Dutta sie im Jahr 2000 gewonnen hatte. Sie wurde mit Glückwunschbotschaften von Lara, Sushmita Sen, Priyanka Chopra und anderen überschüttet.

Harnaaz kehrte Tage nach dem Gewinn der Krone nach Indien zurück und wurde am Flughafen mit der indischen Flagge schwenken gesehen. Harnaaz hat bereits zwei Punjabi-Filme unter Vertrag genommen.