Putin macht Deutschland für Gaspreiskrise in Europa verantwortlich

Die Spot-Gaspreise in Europa erreichten diese Woche ein neues Allzeithoch, nachdem die Jamal-Pipeline, die normalerweise russisches Gas zum Heizen von Häusern und zur Stromerzeugung in Deutschland transportiert, die Richtung umkehrte und nach Polen floss.

Deutschland erhält russisches Gas über mehrere Routen, darunter Jamal und die Unterwasserpipeline Nord Stream 1, und zwei deutsche Großkunden sagten diese Woche, der russische Lieferant Gazprom erfülle seine vertraglichen Verpflichtungen.

„Gazprom stellt alle im Rahmen bestehender Verträge angeforderten Mengen bereit“, sagte Putin auf seiner Jahrespressekonferenz.

Russland hat seine langfristigen Verträge immer verteidigt und behauptet, dass sie stabile Mengen und Preise garantieren. Wenn Gazprom Anfragen erhält, kauft Gazprom zusätzlich zu langfristigen Vereinbarungen zusätzliche Exportkapazitäten auf Auktionen, die über die Jamal-Pipeline und die Ukraine geliefert werden sollen.

Gazprom hat jedoch keine zusätzliche Kapazität für Jamal-Lieferungen für Dezember oder in täglichen Auktionen in dieser Woche reserviert, und Jamals Ströme kehrten sich am Donnerstag für einen dritten Tag um, während auch die Lieferungen über die Ukraine zurückgingen.

„Gazprom hat diesen Verkehr nicht reserviert, weil seine Kunden, insbesondere deutsche und französische Unternehmen, die Gas über diese Route (Jamal) kaufen, keine Kaufanfragen gestellt haben“, sagte Putin am Donnerstag.

„Sie haben diese Straße (Yamal) in die entgegengesetzte Richtung von Deutschland nach Polen gedreht … Warum? . Allein durch den Verkauf von 1 Milliarde Kubikmeter (bcm) können Sie 1 Milliarde Dollar verdienen.“

Das Bundeswirtschaftsministerium wollte sich dazu nicht äußern.

Gazprom steigerte seine Exporte nach Europa von Januar bis November um 7%, da Deutschland 5,6 Milliarden Kubikmeter mehr als vor einem Jahr kaufte – die Mengen, die Deutschland laut Putin an Polen weiterverkauft, und etwa 3 Millionen Kubikmeter pro Tag landen in der Ukraine.

„Anstatt Gas nach Polen und dann in die Ukraine zu verschiffen … wäre es nicht besser, es weiter nach Europa zu verschiffen und den Spotpreis zu beeinflussen?“ sagte Putin.

YAMAL UND NORD-STREAM 2

Die Umkehrung von Jamal fiel mit der Befüllung der neuen Nord Stream 2-Pipeline unter der Ostsee durch Gazprom zusammen, die nicht durch die Ukraine führt, um im nächsten Jahr mit der Gaslieferung nach Europa zu beginnen.

Einige Länder haben erklärt, dass die Aktivitäten miteinander verbunden sind, aber Russland hat wiederholt jede Verbindung zwischen den Jamal-Bächen und der Initiierung von Nord Stream 2 bestritten, die die Ukraine und die Vereinigten Staaten ablehnen und auf das Feuer aus Deutschland warten.

Russland sagte, der Sturz sei nicht politisch.

Der Großhandelspreis für niederländisches Gas zu Beginn des Monats, der europäische Benchmark ist, ist am Donnerstag auf 140 Euro pro Megawattstunde gefallen, ein Minus von 15 %.

Händler sagten, die Nachricht von mehreren Lieferungen von Flüssigerdgas (LNG)-Ladungen nach Europa habe für eine gewisse Erholung gesorgt, obwohl die Preise seit Anfang 2021 um mehr als 600 % gestiegen seien.

Der russische Broker Aton sagte jedoch in einer Mitteilung, dass in absehbarer Zeit keine signifikante Entlastung zu erwarten sei, da die Gasentnahmen aus den Speichern in Europa mit 762 Millionen Kubikmetern den höchsten Stand seit Beginn der Heizsaison erreichten.

LNG-Tanker begannen, von Asien nach Europa zu verlagern, als die Preise explodierten, wobei mindestens zehn Ladungen nach Westen gingen.

Die Gaspreise heizen die Stromrechnungen an und tragen zur bereits hohen globalen Inflation bei, die Russland zufolge nach hinten losgehen könnte auf seine eigene Wirtschaft, wo das Verbraucherpreiswachstum bereits in fast sechs Jahren seinen Höhepunkt erreicht hat.

(Berichterstattung von Katya Golubkova, Vladimir Soldatkin, Oksana Kobzeva und Darya Korsunskaya in Moskau, Jan Lopatka in Prag, Susanna Twidale in London und Christoph Steitz in Frankfurt; herausgegeben von Kenneth Maxwell, Alexander Smith und Mark Potter)

Von Katya Golubkova, Vladimir Soldatkin und Susanna Twidale