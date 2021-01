Der Starpianist Cho Seong-jin gibt Weltpremiere des kürzlich entdeckten Mozart-Stücks

Der koreanische Starpianist Cho Seong-jin wird am 27. Januar um 18 Uhr oder am 28. Januar um 14 Uhr in der Großen Halle der Salzburger Mozarteum-Stiftung eine Weltpremiere von Mozarts kürzlich entdecktem Klavierstück „Allegro in D K626b / 16“ aufführen Zeit.

Nach Angaben der Salzburger Mozarteum-Stiftung ist diese neue 94-Sekunden-Partitur auf beiden Seiten eines einzigen Manuskripts erhalten und stammt vermutlich aus dem frühen Jahr 1773. Sie soll gegen Ende des 17-jährigen Komponisten fertiggestellt worden sein . dritte Tour durch Italien oder kurz nach der Rückkehr nach Salzburg.

Die Partitur scheint vom Nachlass von Mozarts jüngstem Sohn in die Sammlung des österreichischen Beamten und Amateurmusikers Aloys Fuchs übergegangen zu sein und wurde anschließend irrtümlich gespendet. 2018 bot die Stiftung an, diese unbekannte Partitur, die später als die von Mozart bestätigt wurde, von einem französisch-niederländischen Ingenieur zu kaufen, der das Manuskript Ende der 1920er Jahre bei einem Pariser Händler gekauft hatte.

Neben dem neuen Stück wird Cho weitere Stücke von Mozart aufführen, darunter “Sonate in F K.332”, “Pimpinella K. 33b” und “Allegro in C.”

Das Konzert wurde anlässlich des 265. Geburtstages von Mozart und zur Eröffnung der Mozartwoche 2021 organisiert. Das Konzert wird auf dem YouTube-Kanal der Deutschen Grammophon sowie in den sozialen Netzwerken von Mozarteum ausgestrahlt. In Korea wird LG U + die Aufführung ebenfalls übertragen.

Die jährliche Mozartwoche wurde in diesem Jahr abgesagt, nachdem die österreichische Regierung im Dezember eine dritte nationale Sperrung angekündigt hatte. Es wurde als Kurzprogramm für Online-Streaming neu gestaltet.

„Die Weltpremiere von ‘Allegro in D’ ist das i-Tüpfelchen auf dem Geburtstagskuchen unseres lieben Mozart. Ich freue mich sehr, dass es von dem herausragenden Pianisten Cho Seong-jin präsentiert wird, der ein wunderbares Gefühl für die zarte Menschlichkeit von Mozarts Melodien hat “, sagte Rolando Villazon, künstlerischer Leiter der Mozartwoche, in einer Erklärung. “Mozarts Musik bringt uns Trost in schwierigen Zeiten und ist das strahlende Licht, das es uns ermöglicht, uns auf den Moment zu freuen, in dem sich Publikum und Künstler wieder treffen können.”

Die Deutsche Grammophone wird am 29. Januar auch Chos “Vierundneunzig Sekunden neuen Mozart” veröffentlichen.

