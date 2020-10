Proteste gegen Lukaschenko: zahlreiche Verhaftungen in Belarus

Die Opposition in Belarus ging erneut gegen Präsident Lukaschenko auf die Straße. Sicherheitskräfte waren brutal und schlugen einzelne Demonstranten. Zahlreiche Personen wurden festgenommen.

Als in Belarus erneut Proteste gegen Präsident Alexander Lukaschenko auftauchten, schlugen Sicherheitskräfte die Demonstranten hart. Zahlreiche Personen wurden festgenommen. Nach Angaben der Interfax-Agentur wurden am frühen Nachmittag 50 Personen festgenommen, darunter mehrere Journalisten. Die Sicherheitskräfte verwendeten auch Tränengas.

Fotos und Videos zeigten, wie sich Menschen in größeren Gruppen in der Hauptstadt Minsk in Richtung Stadtzentrum bewegten. Sicherheitskräfte in schwarzen Uniformen schlugen einzelne Demonstranten und schleppten sie in Kleinbusse.

Beobachter berichteten, dass das mobile Internet vorübergehend wieder ausgeschaltet wurde. Die Behörden wollten verhindern, dass Demonstranten Protestrouten zustimmen. Außerdem wurden mehrere U-Bahn-Stationen in Minsk geschlossen, so dass die Menschen nicht mehr ins Zentrum gelangen konnten. Eine zentrale Kreuzung wurde ebenfalls geschlossen.

Lukaschenko am Tisch mit Mitgliedern der Opposition

Gestern hatte Lukaschenko unerwartet festgenommene Oppositionsmitglieder getroffen. Der Präsident fuhr seine Kolonne vom Firmenwagen zu einem Untersuchungsgefängnis des KGB-Geheimdienstes. Augenblicke später zeigten ihn Fotos seines eigenen Pressedienstes, wie er mit einigen Mitgliedern der Opposition an einem Tisch in einem kahlen Diskussionsraum saß.

Viktor Babariko war einer von ihnen. Der ehemalige Bankier wollte sich zur Wahl stellen und galt als beliebt. Er wurde jedoch wegen des Verdachts der Steuerhinterziehung frühzeitig verhaftet und seine Kandidatur wurde beendet. Dies war einer der Gründe, warum sich das Trio, bestehend aus drei Frauen, Svetlana Tichanowskaja, Maria Kolesnikowa und Weronika Zepkalo, zusammenschloss und buchstäblich in die politische Szene des Landes eintrat.

Lukaschenko hatte bisher jeden Dialog mit Mitgliedern der Opposition abgelehnt. Daher die Überraschung, dass er gestern mit einigen von ihnen am selben Tisch saß. Über die Begegnung ist wenig bekannt. Lukaschenko sagte zu den Gefangenen:

„Das Land lebt derzeit nach dem Motto: Geben Sie uns den Dialog! Aufgrund der Anschuldigungen Ihrer Unterstützer habe ich über die radikalsten Vorschläge zu allen Themen nachgedacht. Man sollte sich nicht nur an die Verfassung halten. Die Hälfte hier sind Anwälte, die so klar sind, dass Sie keine Verfassung auf der Straße schreiben. Ich werde sie mir noch einmal ansehen. Versuchen Sie, nicht nur Ihre Unterstützer, sondern auch die Gesellschaft insgesamt davon zu überzeugen, dass dieses Problem umfassender gesehen werden muss.

Was beinhaltet der Besuch?

Die Antworten und Meinungen der Gefangenen wurden nicht veröffentlicht. Jetzt fragt sich das Land, was der Besuch bedeutet? Darauf gibt es keine klare Antwort. Eine Reihe von Beobachtern interpretiert Lukaschenko als Zeichen politischer Schwäche, dass er sich nach mehr als zwei Monaten Protest selbst öffentlich mit Mitgliedern der Opposition filmen ließ. Möglicherweise war er auch daran interessiert, ein Zeichen der Deeskalation zu senden, in der Hoffnung, dass einige Demonstranten heute zu Hause bleiben würden.

Gestern Abend wurde auch bekannt gegeben: Svetlana Tichanowskaja durfte zum ersten Mal seit vier Monaten ihren Ehemann Sergei anrufen. Es ist nicht bekannt, unter welchen Umständen beide miteinander sprechen durften. Ein kurzer Auszug wurde veröffentlicht. Tichanowskaja wirkt angespannt, sie verwendet eine formalisierte Sprache.

“Wir tun alles Notwendige”

“Wir geben unser Bestes, damit Sie schnell raus können. Ich weiß nicht, wie lange es dauern wird, aber wir hoffen: sehr bald. Wir tun alles, um die Situation in der Republik zu ändern. Ich kann nur dank des Witzes weitermachen. Russen … Ich weiß, wir können nicht zurückkommen und werden es niemals tun, solange Sie nicht alle befreit sind, solange wir keine Neuwahlen erreicht haben “, sagte Tichanovskaya.

Tichanovskaya hatte letzte Woche einige Regierungschefs in europäischen Hauptstädten getroffen und lebt aus Sicherheitsgründen im Exil.

Es ist jetzt das neunte Protestwochenende in Folge. Seit den umstrittenen Präsidentschaftswahlen Anfang August sind die Menschen regelmäßig gegen Lukaschenko auf die Straße gegangen. Der 66-Jährige wurde mit 80,1 Prozent der Stimmen für eine sechste Amtszeit bestätigt. Die EU erkennt die Wahlergebnisse nicht an. Die Opposition sieht jedoch Svetlana Tichanovskaya als die wahre Gewinnerin.

Mit Informationen von Thielko Grieß, Deutschlandfunk Moskau