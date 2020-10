Ist dies das beste Smartphone für Amateurfotografen?

Faltbare Smartphones sind sehr interessant und zweifellos innovativ, aber der Nutzen ist und bleibt fraglich. Aber es gibt noch einen anderen Weg. So ist derzeit eine neue Vivo-Smartphone ist entstanden, das nicht nur innovativ und praktisch, sondern auch schick ist. Zumindest sahen es die Juroren der Red Dot Design Awards so, als sie dem neuen Vivo IFEA Handy einen roten Punkt gaben.

Was an dem innovativen Mobiltelefon wirklich interessant ist, ist weniger die Optik als vielmehr die Frontkamera. Es kann herausgezogen und – Trommelwirbel – bei Bedarf auch vollständig vom Gehäuse getrennt werden. Die Vorteile einer abnehmbaren Kamera liegen auf der Hand: Sie können das Modul überall platzieren und alle anderen Einstellungen (Zoom, Fokus, Belichtung …) mit Ihrem Smartphone vornehmen. Dies sorgt unter anderem für viel interessantere Selfies und bisher unmögliche Winkel. Darüber hinaus kann die Kamera auch mit Sprachbefehlen gesteuert werden und muss über eine ganze Reihe von Unterstützungsmechanismen verfügen – zum Beispiel zur Stabilisierung

Abgesehen von der direkten Funktionalität scheint Vivo viel über das IFEA-Smartphone nachgedacht zu haben. Der Hersteller hat einen Schutzmechanismus installiert, der Warnungen auf dem Mobiltelefon anzeigt – wahrscheinlich einschließlich Vibrationen -, wenn sich der Benutzer zu weit vom Kameramodul entfernt. Dies stellt sicher, dass die externe Linse niemals verloren geht.

Deutlich bessere Fotoqualität dank neuer Technologie?

Ein weiterer großer Vorteil der Vivo-Kamera ist ihre Modularität. Solange die Form gleich bleibt, können theoretisch verschiedene Linsen auf der Vivo IFEA platziert werden. Im Video sehen Sie bereits zwei verschiedene Module – mit einem und zwei Sensoren. Dadurch können Benutzer Objektive wie bei herkömmlichen DSLR-Kameras austauschen. Auch die Qualität der Objektive kann hoch sein. weil nach Angaben der Experten von DxOMark Ausgerechnet ein Vivo-Smartphone, das Vivo X50 Pro +, belegt derzeit den dritten Platz unter den besten Kamerahandys der Welt.

Die Vivo-Idee hat viel Potenzial, aber es kann eine Weile dauern, bis das Smartphone in den Handel kommt. Im Moment scheint das Vivo IFEA eher ein Konzept-Mobiltelefon zu sein. Erwarten Sie also nicht vor 2021 eine abnehmbare Kamera in einem Smartphone.