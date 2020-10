Freund Töpperwien beschreibt Veränderungen in Wendler, die sich bemerkbar machten

Foto: Currywurstmann (privat)

Chris Töpperwien nach Wendler-Skandal: “Er zieht sich zunehmend zurück”

Michael Wendler hat überraschenderweise sein Ende bei “DSDS” angekündigt – und gleichzeitig grobe Verschwörungstheorien in seiner Instagram-Geschichte verbreitet. Der 48-Jährige sagte: “Ich beschuldige die Bundesregierung der groben und schwerwiegenden Verstöße gegen die Verfassung im Zusammenhang mit der angeblichen Koronapandemie und den daraus resultierenden Maßnahmen.” Und weiter: “Fast alle Fernsehkanäle, einschließlich RTL, sind mitschuldig, ausgerichtet und politisch kontrolliert.”

Kurze Zeit später sprach Wendler-Manager Markus Krampe über das Fiasko in Oliver Pochers Late-Night-Show und erklärte: “Ich muss sagen, dass das, was ich hier erlebt habe, auch für mich ein Schock war.” Der ganze Vorfall ist eine menschliche Tragödie.

Krampe sagte, der Sänger habe keinen großen Freundeskreis. Einer seiner wenigen Begleiter ist der Reality-Star und Unternehmer Chris Töpperwien. Der Currywurst-Mann, bekannt geworden durch “Goodbye Germany”, erzählt Watson, wann er und Wendler das letzte Mal miteinander gesprochen haben, was aus ihrer Freundschaft werden wird – und wann sich der Popsänger verändert hat.

Watson: Sie sind mit Michael Wendler befreundet. Wie fühlst du dich jetzt mit ihm?

Chris Töpperwien: Ich bin total überrascht und schockiert von den Nachrichten am Donnerstagabend! Am frühen Nachmittag hatten wir ihm gerade eine SMS geschickt, weil er ihm zum Kaufland-Werbespot gratuliert hatte. Er war jedoch sehr knapp, was normalerweise von ihm nicht verwendet wird.

Wie haben Sie Michael Wendler in letzter Zeit gesehen?

Mir ist aufgefallen, dass er sich seit dem Ende von “Let’s Dance” immer mehr zurückgezogen hat. Vor und während “Let’s Dance” hatten wir immer regelmäßigen Kontakt, frühstückten zusammen, schickten uns wöchentlich gesprochene Nachrichten und sahen uns ab und zu zum Abendessen, wenn wir das arrangieren konnten.

Wie hat es sich im Laufe der Jahre verändert?

Im Sommer 2019 war er eigentlich der “normale” Micha. Ich habe ihn einige Tage auf Mallorca besucht. Er ist eine ganz andere Person ohne Kameras. Viele wissen das nicht einmal.

Können Sie erklären, wie es so weit gekommen ist?

Ich habe keine Ahnung. Ich denke, wenn Sie eines Themas überdrüssig sind – und Corona ist eines davon – und Sie vielleicht den Kontakt oder eine Community finden, die dieselbe Ansicht teilen und Sie dann zusammen “rocken”, wird es schnell zu einer emotionalen Achterbahnfahrt und Aktionen werden sichtbar, die für Die meisten von ihnen können nicht mehr verstanden werden. Michael ist auch ein gutmütiger Mensch, der für viele immer ein offenes Ohr hat.

Können Sie die Aussage des Managers verstehen, dass die Vergangenheit der Grund für sein aktuelles Verhalten ist?

Michael hatte es nie leicht. Er ist wahrscheinlich der erste und einzige Popsänger, der einer solchen Prüfung und Beobachtung unterzogen wird. Markus Krampe war in der Vergangenheit sein Manager und Geschäftspartner und ist erst seit über einem Jahr zurück. Davor hatte er niemanden, der ihn wirklich verwaltete, außer einem Bucher in Deutschland, der die Termine auf Mallorca koordiniert. Krampe und Micha haben sich in der Vergangenheit auch getroffen. Aber ich glaube nicht, dass es etwas zwischen den beiden war, das Michael zu kurz gebracht hat. Es gibt andere Gründe.

Sie kennen Laura Müller auch gut. Wie beurteilen Sie die aktuelle Situation für sie?

Ich denke Laura weiß nicht einmal, was das jetzt bedeutet. Laura hat in relativ kurzer Zeit viel Geld verdient und deshalb viel Aufmerksamkeit erhalten. Mir ist aber auch aufgefallen, dass sie sich zurückgezogen hat. Es tauchte immer wieder auf meinen Social-Media-Seiten auf. Das fiel während “Let’s Dance” relativ schnell ab. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob es der Erfolg oder die Vielzahl von Menschen ist, die eine Person isolieren.

Der Manager sagte, die Karriere sei nun vorbei. Was denkst du darüber?

Ich denke, beide Karrieren sind jetzt auf Eis! Das Abgeben solcher Aussagen veranlasst viele (Geschäfts-) Partner, sich zu distanzieren und zu trennen. Die Ankündigung, dass er nie wieder nach Deutschland kommen wollte, ist praktisch sein berufliches Todesurteil.

Wirst du sie weiterhin als Freunde unterstützen?

Ich habe ihm gestern Abend spät geschrieben. Seltsamerweise schickte ich ihm an diesem Nachmittag eine Sprachnachricht, noch bevor alles herauskam, und fragte: “Wo ist der alte Micah, mit dem ich letzten Sommer auf dem Balkon eine Zigarre geraucht habe?” … irgendwie gruselig! Als hätte ich etwas vermutet … Aber ich hoffe, er weiß, dass meine Tür für ihn immer offen ist. Ich möchte, dass er merkt, wie es ihm gerade geht. Wenn er reden will, bin ich immer da. Ich denke er braucht Hilfe. Auch wenn es nur jemand ist, der zuhört.