Smurfit Kappa beginnt mit der Arbeit an einem Wärmerückgewinnungsprojekt in einem österreichischen Werk

Smurfit Kappa hat mit dem Bau eines neuen Projekts in seiner Papierfabrik in Österreich begonnen, das die von der Fabrik erzeugte Abwärme nutzen wird, um eine nachhaltige Fernwärmelösung zu betreiben.

Die neue Wärmeauskopplungsanlage der Papierfabrik Nettingsdorf ist ein Joint Venture mit der Bioenergie-Gruppe. Die Anlage wird bis zu 25 Megawatt Wärme, die während des Produktionsprozesses entsteht, auffangen und umwandeln. Diese Wärme wird dann an das Fernwärmenetz geliefert, das 10.000 Haushalte mit Ansfelden verbindet.

134 Millionen Euro hat die Papierfabrik in einen neuen Rückgewinnungskessel investiert, um den Einsatz fossiler Brennstoffe und CO2-Emissionen zu reduzieren.

„Dieses Projekt ist ein weiterer wichtiger Schritt zur Förderung der Nachhaltigkeit hier in unserem Werk in Nettingsdorf. Die Abwärme werden wir möglichst umweltschonend erfassen, um die Wärmeabgabe an die Umwelt deutlich zu reduzieren“, so Günter Hochrathner, Geschäftsführer von Smurfit Kappa Nettingsdorf.

“Wir gehen davon aus, dass dies die CO2-Emissionen des umliegenden Viertels um bis zu 20.000 Tonnen pro Jahr erheblich reduzieren wird.”

Smurfit Kappa war bereits an anderen Heizprojekten beteiligt und nutzte Sekundärwärme aus seiner Papierfabrik Piteå, um ein effizientes Fernwärmesystem für die Anwohner zu entwickeln.

Der CEO der Bioenergie Group, Jakob Edler, sagte, das Projekt würde das ungenutzte Energiepotenzial der Anlage steigern. „Mit Smurfit Kappa werden wir in der Lage sein, Tausende von Haushalten mit einer umweltfreundlichen Energieform zu versorgen, die das Verbrennen fossiler Brennstoffe überflüssig macht und so eine erhebliche Menge Kohlendioxid einspart“, erklärt er.