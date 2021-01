Pro-Navalny Protestfotos: Welle der Wut rollt durch Russland

MOSKAU – Russen schloss sich dem inhaftierten Oppositionsführer Aleksei A. Navalny an Samstag in mehr als 100 Städten, die größten Demonstrationen des Landes seit mindestens 2017.

Es war eine Welle der Wut, die die elf Zeitzonen des Landes durchquerte, angefangen in pazifischen Hafenstädten bis hin zu den Straßen Sibiriens. Die größten Proteste, an denen mehr als 10.000 Menschen teilnahmen, fanden in der Hauptstadt Moskau statt, wo die Bereitschaftspolizei in Tarnuniformen, kugelsicheren Westen und glänzenden schwarzen Helmen Schlagstöcke trug, um sie zu eliminieren die Menge.

Laut einer Aktivistengruppe wurden im ganzen Land mehr als 3.000 Menschen festgenommen. Viele derjenigen, die sich den Protesten anschlossen, die nicht erlaubt waren, schienen von der drohenden Gefängnisstrafe nicht enttäuscht zu sein, als sie Parolen gegen Präsident Wladimir V. Putin sangen.

Es war jedoch unwahrscheinlich, dass die Proteste den Kreml dazu veranlassten, seinen Kurs zu ändern. Staatliche Nachrichtenmedien verurteilten sie als “Welle der Aggression” und Strafverfolgungsbeamte schworen, jeden zu verfolgen, der die Polizei angriff.