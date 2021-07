Pro-Demokratie-Demonstrant zu neun Jahren Haft verurteilt

Ein bewaffneter Polizist eskortiert einen Van (hinten), der Tong Ying-kit trägt, als er am 6. Juli 2020 am West Kowloon Court in Hongkong ankommt.

Ein pro-demokratischer Demonstrant wurde am Freitag im ersten genau beobachteten Fall nach Hongkongs National Security Act zu neun Jahren Gefängnis verurteilt, da die regierende Kommunistische Partei die Kontrolle über das Territorium verschärft.

Tong Ying-kit, 24, wurde wegen Anstiftung zu Sezession und Terrorismus verurteilt, weil er während einer Kundgebung am 1. Juli 2020 mit seinem Motorrad in einer Gruppe von Polizisten mitgefahren war. Er trug eine Flagge mit der verbotenen Aufschrift: “Free Hong Kong, revolution of our .” Zeit”.

Peking verhängte letztes Jahr nach regierungsfeindlichen Protesten, die Mitte 2019 ausbrachen, ein Sicherheitsgesetz über die ehemalige britische Kolonie.

Die Strafe war viel länger als die von der Staatsanwaltschaft geforderten drei Jahre. Tongs Verteidiger legten nicht mehr als 10 Berufungen ein. Ihm drohte eine Höchststrafe von lebenslanger Haft.

Kritiker werfen Peking vor, bei der Rückkehr Hongkongs 1997 an China versprochene westliche Autonomie und bürgerliche Freiheiten zu verletzen und seinen Status als Handels- und Finanzzentrum zu beschädigen.

Beamte weisen die Kritik zurück und sagen, dass Peking wie andere Länder die Ordnung wiederherstellt und Sicherheitsvorkehrungen einführt. Mehr als 100 Personen wurden nach dem Sicherheitsgesetz festgenommen.

Die Verteidiger sagten, Tongs Strafe sollte leicht sein, da die dreiköpfige Jury den Angriff nicht für vorsätzlich hielt, niemand verletzt wurde und die mit der Sezession verbundene Straftat nach dem Gesetz als geringfügig eingestuft wurde.

Am Freitag trug Tong während des gesamten Prozesses ein schwarzes Hemd und eine Krawatte mit einem blauen Blazer.

Die dreiköpfige Jury entschied am Dienstag, dass Tongs Handlungen eine Gewalttat waren, die darauf abzielte, die Regierungen von Hongkong und dem Festland zu zwingen und die Öffentlichkeit einzuschüchtern. Er sagte, das Tragen der Flagge sei ein Akt der Anstiftung zur Sezession und wies Verteidigungsargumente zurück, denen zufolge Tong nachweislich zur Sezession anstiftet, indem er einfach den Slogan verwendet.

Der Prozess gegen Tong verlief ohne Jury nach Regeln, die eine Ausnahme von Hongkongs britischem Common Law-System zulassen, wenn Staatsgeheimnisse geschützt werden müssen oder ausländische Streitkräfte beteiligt sind. Die Jury wurde von der Hongkonger Geschäftsführerin Carrie Lam gewählt.

Die letzte pro-demokratische Zeitung Hongkongs, Apple Daily, hat letzten Monat nach der Festnahme von Journalisten und Führungskräften ihre Türen geschlossen. Sein Besitzer, Jimmy Lai, verbüßt ​​eine 20-monatige Haftstrafe und wird erneut angeklagt, mit Ausländern Absprachen getroffen zu haben, um die nationale Sicherheit zu gefährden.

Ebenfalls letztes Jahr wurde die Legislative Hongkongs neu organisiert, um die Rolle der Öffentlichkeit bei der Wahl von Gesetzgebern zu reduzieren und eine Mehrheit für prominente Verbündete Pekings zu garantieren. Die Regeln für gewählte Beamte wurden verschärft, um sie zu zwingen, als Patrioten zu gelten.