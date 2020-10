Premier League: Unentschieden des FC Liverpool gegen den FC Everton, Virgil van Dijk verletzt

Im Liverpooler Derby der Everton FC und Stadtrivalen FC Liverpool 2: 2 (1: 1) getrennt. Sadio Mane hatte die Gäste vorausgebracht (3. Minute). Michael Keane erzielte zuvor den Bindungslauf (19.) Mohamed Salah erzielte das 2-1 für Liverpool in der 72. Minute. Dominic Calvert-Lewin erzielte in der 81. Minute das Endergebnis mit 2: 2.

In der 19. Minute der Ausgleich für Gastgeber, die jetzt stärker werden: James Rodriguez brachte einen Eckball in den Sechs-Yard-Bereich, wo Keane über den Gegner Fabinho sprang und die Mitte anführte. Der Spanier Adrián in Liverpools Tor konnte seine Fäuste nicht rechtzeitig heben, um Keanes Kopfball abzulenken.

Richarlison trifft den Pfosten und Thiago

Von diesem Moment an haben beide Teams viel getan, um die ewige Auslosung in dieser Begegnung zu beenden. Der Everton vs. Liverpool hat die letzten acht Spiele im Goodison Park unentschieden gespielt. Die größte Chance für das Team von Carlo Ancelotti Zuerst vergab der Brasilianer Richarlison in der 59. Minute, der nach einer Flanke von James mit dem Kopf den Pfosten traf.

Das 2: 1 für Liverpool dann in der 72. Minute: Everton bekam eine eigentlich harmlose Flanke, die nicht klar genug war, Salah zog sich sofort zurück und gab Pickford, der bis auf seinen Fehler exzellent war, keine Chance zu verteidigen. Die Entscheidung? Nein, in der 81. Minute führte Calvert-Lewin das 2: 2 an. Er ist jetzt der erste Toffees-Spieler seit über 80 Jahren, der in jedem der ersten fünf Spiele der Saison ein Tor erzielt hat.