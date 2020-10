“Melissa, genug”: Pietro Lombardi tobt über die neue Bachelorette

Bild: Instagram / Pietro Lombardi

Pietro Lombardi tobt bei Bachelorette: “Melissa, genug”

RTL hat gestern am Mittwoch die neue Rosensaison gestartet. Bachelorette Melissa traf die liebeshungrigen alleinstehenden Männer in der ersten Folge. Doch bevor das passierte, erklärte der 25-Jährige zunächst, warum es in der Vergangenheit mit der richtigen Person nicht geklappt hatte. Danilo von „Love Island“ hatte sich damals für ihren Rivalen entschieden, und „Cologne 50667“ -Star Richard Heinze brach nach nur drei Monaten die Liebe. Und der kleine Kampf zwischen ihr und Pietro Lombardi sollte nicht wiederkommen – auch wenn sie wollte, dass er den besten Kuss ihres Lebens hat.

Schließlich sagte Melissa in der “Bachelorette” -Show über ihre Verabredungsphase mit der Sängerin Pietro Lombardi: „Warum kümmert sich jemand so sehr um dich und lässt dich dann wieder fallen? Du fragst dich schon. ‘

Sie mögen diese Aussagen überhaupt nicht – Pietro.

Nachdem er mit seiner neuen Freundin Laura Maria ein neues Paarfoto gepostet hatte, brach es gerade auf Instagram aus und schickte Bachelorette Melissa eine klare Nachricht.

Das sagt Pietro Lombardi zu Bachelorette Melissa

Unter Tränen sagte Melissa in der gestrigen Folge ihres Peches mit den Männern: “Leider wiederholen sich diese Muster in meinem Leben häufiger. Ich denke oft, ich dachte, ich wäre nicht genug.” Mit dieser Aussage konnte sie das Herz von Pietro Lombardi, mit dem sie auch die eine oder andere Erfahrung hatte, nicht erweichen. Der 28-Jährige sagte dann wütend auf Instagram:

“Ich habe Videos geschickt, Pietro, Melissa hat wieder etwas über dich gesagt. Das ist genug, Melissa, es ist genug. Hey, Miss Gloria, wir haben es. Zuerst mit ‘Battle of the Reality Stars’, jetzt mit ‘The Bachelorette’. “Hoffentlich hast du deinen charmanten Prinzen gefunden. Wir haben uns zweimal getroffen.”

Und weiter: “Sie tun so, als wäre es voll. Natürlich hört es sich gut an zu sagen, ich habe Pietro getroffen. Aber es ist genug. Wir haben es jetzt. Sie werden es uns nächstes Jahr sagen. Wahrscheinlich im Dschungellager. Jeder weiß, dass es cool ist. Warum musst du das überall erzählen? Warum prahlen Sie so damit? ‘

Seine Fans schienen nach der Videoaufnahme verärgert zu sein und kontaktierten den “Phenomenal” -Dolmetscher. Pietro erklärte:

Melissa sprach nicht persönlich von Pietros Ankündigung.

Kurz nachdem Pietro die Videosequenzen mit seinen Fans geteilt hatte, löschte er sie auch. Er lässt den Grund für diese Entscheidung offen. Vielleicht hat jemand ein wenig emotional reagiert …

