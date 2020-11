Positiv nicht sofort ansteckend: Wie zuverlässig sind PCR-Tests?

Sogenannte PCR-Tests werden üblicherweise zum Nachweis einer Infektion mit dem Coronavirus eingesetzt. Laut Experten ist dies die sicherste Methode. Aber Fehler passieren immer wieder. Wie zuverlässig sind die PCR-Tests wirklich? Und beweisen sie auch, wie ansteckend Sie sind?

Seit Beginn der Koronapandemie haben Wissenschaftler betont: PCR-Tests sind äußerst zuverlässig. Aber es gibt immer Pannen. Betroffene Personen werden dann “falsch positiv” oder “falsch negativ” getestet. Dies bedeutet, dass sie ein positives Testergebnis erhalten, obwohl sie tatsächlich negativ sind – oder umgekehrt. Wie zuverlässig sind die verwendeten PCR-Tests wirklich? Darüber hinaus stellt sich die Frage nach der Bedeutung eines positiven Testergebnisses: Ist jemand, der positiv getestet wurde, notwendigerweise ansteckend? Hier finden Sie eine Übersicht der dringendsten Fragen.

Was erkennt ein PCR-Test?

In einem PCR-Test (PCR: Polymerasekettenreaktion, Deutsch: Polymerasekettenreaktion) wird üblicherweise ein Abstrich aus dem Pharynx entnommen, der im Labor auf genetisches Material von Sars-CoV-2 untersucht wird. Dazu wird das genetische Material in einer Probe, das nur in geringen Mengen vorhanden ist, zunächst in mehreren Läufen reproduziert. Dann können Sie sehen, ob es Gensequenzen des Virus gibt oder nicht.

Der Test stellt eine Infektion im Sinne des Infektionsschutzgesetzes fest. Dementsprechend wird eine Infektion als “Aufnahme eines Pathogens und dessen anschließende Entwicklung oder Reproduktion im menschlichen Organismus” angesehen. Zu den Krankheitserregern zählen Viren, Bakterien, Pilze oder Parasiten, die beim Menschen “eine Infektion oder eine übertragbare Krankheit verursachen” können. Für die Erkennung einer Infektion ist es unerheblich, wie viel Virus eine Person trägt.

Was ist mit der Fehlerrate bei PCR-Tests?

PCR-Tests sind sehr genau, können jedoch in sehr seltenen Fällen zu falschen Ergebnissen führen. Wissenschaftler unterscheiden hier zwischen zwei statistischen Variablen: Die Empfindlichkeit gibt an, wie gut ein Test mit Sars-CoV-2 infizierte Personen korrekt erkennt. Die Spezifität gibt an, wie gut der Test eine nicht infizierte Person als solche korrekt erkennt. Es stehen eine Reihe kommerzieller Testsysteme zur Verfügung, für die sehr hohe – und daher sehr gute – Werte für Sensitivität und Spezifität angegeben werden.

Wie oft es falsch positive und falsch negative Testergebnisse gibt – wie oft eine gesunde Person fälschlicherweise als infiziert und eine infizierte Person fälschlicherweise als virusfrei eingestuft wird – kann nicht mit Sicherheit angegeben werden. Einer der Gründe dafür ist, dass auch die Umstände während der Probenahme, des Transports und der Lagerung sowie der Verarbeitung im Labor eine Rolle spielen.

Grundsätzlich ist ein positiver Test umso aussagekräftiger, je wahrscheinlicher es ist, dass sich eine Person infiziert hat – und umgekehrt. Experten nennen dies die Wahrscheinlichkeit vor dem Test. “Das Ergebnis eines Labortests ist immer eine Diagnose, niemals ein rohes Testergebnis”, erklärte der Virologe Christian Drosten von der Berliner Charité.

Wenn die Tests korrekt durchgeführt und die Ergebnisse fachmännisch bewertet werden, geht das RKI „von einer sehr geringen Anzahl falsch positiver Ergebnisse aus, die die Beurteilung der Situation nicht verfälschen“. Das Institut liefert keine genaueren Informationen.

Sind alle Menschen mit einem positiven PCR-Ergebnis ansteckend?

Nein. PCR-Tests bestimmen nicht, ob eine Person zum Zeitpunkt des Abstrichs infektiös ist oder nicht. Genetisches Material findet sich auch in totem Virusmaterial, das noch vorhanden ist, beispielsweise nach einer Infektion, die vom Immunsystem erfolgreich bekämpft wurde. Solches Material kann noch viele Tage bis mehrere Wochen nach einer Infektion nachgewiesen werden – die betroffene Person ist dann möglicherweise nicht mehr ansteckend.

Labordaten deuten darauf hin, dass infizierte Menschen zwei Tage vor Beginn der Symptome und zu Beginn der Krankheit am ansteckendsten sind, so die Weltgesundheitsorganisation (WHO). Je nachdem, wann der Test durchgeführt wird, kann eine nachweislich infizierte Person nicht mehr ansteckend sein, sondern auch später ansteckend werden. Das Virus kann auch übertragen werden, wenn der Infektionsverlauf asymptomatisch ist.

Was sagt der sogenannte Ct-Wert im PCR-Test aus?

Der Ct-Wert gibt einen Hinweis auf die Virusmenge, die eine infizierte Person trägt. Es zeigt, wie viele Zyklen die PCR ausführen muss, bevor das Virusgenom nachgewiesen wird. Wenn die Virusmenge in der Probe groß ist, sind relativ wenige Runden ausreichend. Je niedriger die Viruskonzentration in der Probe ist, desto mehr Zyklen sind erforderlich – und desto höher ist der Ct-Wert.

Wenn der Ct-Wert größer als 30 ist, wird dies als Hinweis auf eine niedrige Viruskonzentration interpretiert. Proben mit einem Ct-Wert von mehr als 30 können laut RKI nicht mehr zur Reproduktion von Viren in Labortests verwendet werden. In vielen Labors, die PCR-Tests auswerten, wird die Analyse erst gestoppt, wenn der Ct-Wert deutlich über 30 liegt. Insbesondere bei zufälligen Tests können Personen, die nicht mehr ansteckend sind, ein positives Testergebnis erhalten. Die Ct-Werte variieren jedoch auch in Abhängigkeit von der Abstrichqualität und den Testdetails. Bisher wird der Wert in der Regel nicht einmal aufgeführt, wenn die Testergebnisse an die Gesundheitsbehörden übermittelt werden.