Braut weint: Erste Ablehnung von “Hochzeit auf den ersten Blick”?

Drei Hochzeit auf den ersten Blick– Paare sind schon unter der Haube! Drei andere haben diesen Schritt noch vor sich. Nächster Lisa und Michael sollte auch in der kommenden Folge des Dome-Formats sein Daniela und René ja sagen. Die Experten rund um Paartherapeut Dr. Sandra Köhldorfer (39) hatte in beiden Spielen tatsächlich ein gutes Gefühl. Aber hast du dich doch geirrt und das allererste “Nein” in der Show kommt?

Zumindest schlägt das ein erster Trailer für die kommende Woche vor. Als Daniela ihren zukünftigen Ehemann René zum ersten Mal sieht, dreht sie ihr Gesicht weg und weint – Jetzt stellt sich die Frage: Sind es Tränen der Freude oder der Enttäuschung? Die Spannung ist definitiv auf das ganze Gesicht des Bräutigams geschrieben. Zumal er während seiner Fahrt zum Ort betont: “Am Ende muss sie ‘Ja’ sagen. Alles davor spielt keine Rolle.”

Zugegeben, keine Single “Hochzeit auf den ersten Blick” hat sich direkt am Altar zurückgezogen. Immer noch da eine Heiratdas kam nicht einmal durch den Hochzeitstag. Im Jahr 2018 heiratete Tamara ihr Match Sascha. Aber nur wenige Minuten später bereute sie diesen Schritt und gab dem Bodybuilder anschließend einen Korb.

Die Experten “Hochzeit auf den ersten Blick” Markus Ernst, Dr. Sandra Köhldorfer und Beate Quinn

René, Teilnehmer “Hochzeit auf den ersten Blick” 2020

Tamara, Kandidatin für “Hochzeit auf den ersten Blick” 2018

