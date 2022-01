Polnischer Staatschef gibt zu, dass das Land mächtige israelische Spyware gekauft hat

WARSCHAU, Polen – Polens mächtigster Politiker hat zugegeben, dass das Land fortschrittliche Spyware vom israelischen Hersteller von Überwachungssoftware NSO Group gekauft hat, bestreitet jedoch, dass sie zum Angriff auf politische Gegner eingesetzt wurde.

Jaroslaw Kaczynski, Vorsitzender der regierenden konservativen Partei in Polen Party, Law and Justice, sagte in einem Interview, dass Geheimdienste in vielen Ländern Pegasus-Software zur Bekämpfung von Kriminalität und Korruption einsetzen.

Kaczynski sagte, der Einsatz solcher Spyware sei als Reaktion auf die zunehmende Verwendung von Verschlüsselung zum Verbergen von Daten während der Übertragung entstanden, die bisherige Überwachungstechnologien überwand. Durch das Hacken in Telefone können Behörden die Kommunikation sowie Echtzeitgespräche überwachen, wenn sie nicht verschlüsselt sind.

„Es wäre schade, wenn die polnischen Dienste kein solches Instrument hätten“, sagte Kaczynski in einem Interview, das in der Montagsausgabe der Wochenzeitung Sieci erscheint. Das Nachrichtenportal wPolityce.pl hat am Freitag Auszüge daraus veröffentlicht.

Das Interview folgt exklusiven Berichten von The Associated Press, dass Citizen Lab, eine Computer-Überwachungsgruppe an der Universität von Toronto, entdeckte, dass drei Kritiker der polnischen Regierung mit Pegasus von NSO gehackt wurden.

Amnesty International hat am Donnerstag unabhängig bestätigt, dass Senator Krzysztof Brejza 2019 wiederholt gehackt wurde, als er das Oppositionsparlament leitete. Wahl Landschaft.

Von Brejzas Handy gestohlene SMS wurden gefälscht und vom staatlich kontrollierten Fernsehen in Polen in einer Hetzkampagne im Eifer des Gefechts ausgestrahlt, die die regierende populistische Partei knapp gewann.

Brejza behauptet nun, dass die Wahl war unfair, da die Regierungspartei Zugang zu taktischem Denken und Wahlkampfplänen gehabt hätte.

Die Hacker-Enthüllungen erschütterten Polen, zogen Vergleiche mit dem Watergate-Skandal in den USA in den 1970er Jahren und forderten eine Untersuchungskommission im Parlament.

Kaczynski sagte, er sehe keinen Grund, eine solche Kommission einzusetzen, und bestritt, dass die Aufsicht beim Wahlausgang 2019 eine Rolle gespielt habe.

„Hier gibt es nichts, keine Tatsache außer der Hysterie der Opposition. Es gibt keinen Pegasus-Fall, keine Überwachung“, sagte Kaczynski. „Kein Pegasus, kein Dienst, keine heimlich erlangten Informationen spielten im Wahlkampf 2019 eine Rolle. Sie haben verloren, weil sie verloren haben. Sie sollten heute nicht nach solchen Ausreden suchen.

Die anderen beiden polnischen Ziele, die von Citizen Lab bestätigt wurden, waren Roman Giertych, ein Anwalt, der Oppositionspolitiker in einer Reihe politisch sensibler Fälle vertritt, und Ewa Wrzosek, eine unabhängige Staatsanwältin.

Auf die Frage der PA im Dezember, ob Polen Pegasus gekauft habe, bestätigte oder dementierte Staatssicherheitssprecher Stanislaw Zaryn weder. Viele von Kaczynskis Verbündeten haben jedoch alle Vorschläge zur Verwendung von Pegasus durch die Regierung öffentlich in Frage gestellt.

Der polnische Ministerpräsident Mateusz Morawiecki bezeichnete die Ergebnisse von Citizen Lab-AP als „falsche Nachricht“ und schlug vor, ein ausländischer Geheimdienst hätte ausspionieren können – eine Idee, die von Kritikern abgelehnt wurde, die sagten, keine andere Regierung sei für die drei polnischen Ziele von Interesse.

Der stellvertretende Verteidigungsminister Wojciech Skurkiewicz erklärte Ende Dezember, dass „das Pegasus-System nicht im Besitz der polnischen Dienste ist. Es wird nicht verwendet, um jemanden in unserem Land zu verfolgen oder zu überwachen.“

Polnische Medien sagen, Polen habe Pegasus 2017 mit Geldern aus dem Justizfonds gekauft, der Kriminalitätsopfern helfen und Kriminelle rehabilitieren soll.

Laut Umfragen des Senders TVN und der Tageszeitung Gazeta Wyborcza wird die Software vom Central Anti-Corruption Bureau verwendet, einem speziellen Dienst zur Bekämpfung der Korruption im öffentlichen Leben, der unter politischer Kontrolle der Regierungspartei steht.

„Öffentliche Gelder wurden für einen wichtigen öffentlichen Zweck ausgegeben, der die Verbrechensbekämpfung und den Schutz der Bürger betrifft“, sagte Kaczynski.

Dutzende von hochkarätigen Fällen von Pegasus-Missbrauch wurden seit 2015 aufgedeckt, viele von einem globalen Medienkonsortium im vergangenen Jahr, was zeigt, dass die Malware der NSO Group verwendet wurde, um Journalisten, Politiker, Diplomaten, Anwälte und Menschenrechtsaktivisten aus dem Nahen Osten zu belauschen nach Mexiko.

Polnische Hacks gelten als besonders ungeheuerlich, weil sie nicht in einer repressiven Autokratie, sondern in einem Mitgliedsstaat der Europäischen Union stattfanden.

Die Direktorin von Amnesty International Polen, Anna Błaszczak, sagte in einer Erklärung am Freitag, dass die Ausspionierung der Opposition dem Verhalten der polnischen Regierung nach dem Gesetz und dem Justizsystem entsprechen würde. Die EU hat Polen zunehmend wegen gerichtlicher Einmischung und anderer als undemokratisch angesehener Handlungen kritisiert.

„Diese Ergebnisse sind schockierend, aber nicht überraschend. Sie werfen nicht nur bei Politikern, sondern auch bei der gesamten polnischen Zivilgesellschaft im Allgemeinen ernste Bedenken auf, insbesondere vor dem Hintergrund der anhaltenden Menschenrechtsverletzungen der Regierung durch die Regierung “, sagte Blaszczak.