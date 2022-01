Lohnendes neues Agent Neon: Ability Kit und Ultimate enthüllt

Neon kommt Wertschätzung nächste Woche und Entwickler Riot Games hat endlich enthüllt, was genau ihre Fähigkeiten bewirken. Genau wie in sein AnhängerNeons Ausrüstung wird sich auf ihre Geschwindigkeit verlassen, um ihr in Spielen einen Vorteil zu verschaffen, aber sie verfügt auch über starke elektrische Fähigkeiten, die ihr helfen.

Neons charakteristische Fähigkeit, High Gear, ermöglicht es ihr, Karten zu sprinten und einmal pro Runde zu streichen – obwohl sie eine zweite Ladung erhalten kann, indem sie nach dem Rutschen zwei Kills in einer Runde erzielt. Sie hat auch eine Granate, die Feinde in zwei Bereichen gleichzeitig schlagen kann, sowie die Fähigkeit, zwei lange Wände aus statischer Elektrizität auf beiden Seiten von ihr zu erzeugen.

Währenddessen führt seine ultimative Fähigkeit dazu, dass er seine elektrischen Kräfte in einen fokussierten Strahl bündelt, der Feinden Schaden zufügen kann. Der Strahl verursacht den gleichen Schaden, unabhängig davon, wo Sie Feinde treffen – was bedeutet, dass es keine Strafe für Beinschüsse oder einen Bonus für Kopfschüsse gibt – und behält perfekte Präzision, selbst wenn Neon sprintet.

Riot veröffentlicht Neon mit Wertschätzung‚S Das Update zu Episode 4 von Akt 1, das Anfang nächster Woche veröffentlicht werden soll.

Komplettes Neon-Kit

E – Hohe Geschwindigkeit

Kanalisieren Sie sofort die Kraft von Neon für mehr Geschwindigkeit. Verwenden Sie nach dem Aufladen Alt Fire, um eine elektrische Rutsche auszulösen. Die Schlittenlast wird nach zwei Kilogramm zurückgesetzt.

Q – Relaisbolzen

Starte sofort einen Energieblitz, der einmal abprallt. Beim Auftreffen auf jede Oberfläche elektrisiert der Bolzen den Boden darunter mit einer Erschütterungsexplosion.

C – Schnellspur

Ziehen Sie zwei Energielinien am Boden nach vorne, die sich über eine kurze Strecke erstrecken oder bis sie eine Oberfläche berühren. Die Linien erheben sich durch Wände aus statischer Elektrizität, die die Sicht blockieren und Feinden, die sie passieren, Schaden zufügen.

X – Overdrive

Entfesseln Sie für kurze Zeit die volle Power und Geschwindigkeit von Neon. Schießen Sie, um Kraft mit großer Bewegungspräzision in einen tödlichen Blitzstrahl zu lenken. Die Dauer wird jedes Mal zurückgesetzt, wenn Sie töten.